Apple Intelligence: Analyst sieht ernsthafte Kaufgründe kaum vor 2026

Apple Intelligence steht zwar in den Startlöchern, wird jedoch zuerst nur in einer Basisversion verfügbar sein und auch nur für wenige Nutzer. Für Edison Lee kommt das nicht überraschend. Der Jefferies-Experte rechnet in den nächsten Jahren nicht mit einer sonderlich beeindruckenden Leistung von Apples KI-Tools. Langfristig sieht er Apple aber gut aufgestellt.

Es ist etwas enttäuschend: Apple startet in wenigen Wochen mit dem Update auf iOS 18.1 seine erste Welle an KI-Tools. Doch Apple Intelligence soll eigentlich viel mehr können, nur dauert es noch wenigstens Monate, bis erste Nutzer die Fülle der Features nutzen können, die Apple im Sommer angekündigt hatte.

Edison Lee wundert dies nicht: Der Analyst von Jefferies erwartet nicht sehr viel von Apple Intelligence in den nächsten Jahren, vor allem nicht mit blick auf die iPhone-Verkäufe. Angestrebte Zuwächse der Absatzzahlen von um die 10% hält er für kaum realistisch. Und in der Tat, die iPhone 16-Verkäufe liefen bis jetzt nur träge an.

Apple Intelligence erst ab 2026 ernstzunehmender Kaufgrund

Es werde mindestens noch bis 2026, eher aber noch bis in das Jahr 2027 dauern, bis Apple Intelligence auf einem Niveau angekommen sei, das die Verkäufe merklich vorantreibt, so der Analyst in seiner Einschätzung. Bis dahin seien noch deutliche Leistungssteigerungen der verbauten Hardware erforderlich.

Hier sieht er die enge und in Teilen langjährig exklusive Partnerschaft mit TSMC als strategischen Vorteil. Tatsächlich gibt Apple an, nur ab dem iPhone 15 Pro Apple Intelligence anbieten zu können, ob das nun mit realen Leistungsfragen des SoC zusammenhängt oder nicht.

Inzwischen sind andere Hersteller wie Google auf diesen Zug aufgesprungen und beschränken teils wenig glaubwürdig die Nutzbarkeit ihrer KI-Tools, so etwa Google, dessen Pixel 9 den vollen Gemini-Funktionsumfang nur in der Pro-Version besitzt, obgleich Google für alle Pixel 9-Modelle den selben G4-Chip nutzt.

