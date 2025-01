Home Apple Apple-Installationsbasis wächst noch – aber langsamer

Die Installationsbasis aktiv genutzter Apple-Geräte ist seit Jahren stetig gewachsen. Man muss die Robustheit dieses Trends bewundern, doch kein Wachstum ist ohne Grenzen. Sind Apples Grenzen bald erreicht?

Apple hat im Rahmen seiner Quartalszahlen bekannt gegeben, dass die weltweite installierte Basis einen neuen Höchststand erreicht hat. Allerdings liegt die Wachstumsrate aktiver Geräte unter dem Niveau des Vorjahres.

So viele Apple-Geräte werden derzeit weltweit genutzt

Derzeit sind weltweit 2,35 Milliarden Apple-Geräte aktiv in Nutzung. Dies stellt einen Anstieg gegenüber den 2,2 Milliarden dar, die im Februar 2024 gemeldet wurden. Mit 150 Millionen neu hinzugekommenen Geräten beträgt das Wachstum 6,8 Prozent im Jahresvergleich.

Zum Jahresbeginn 2023 hatte Apple erstmals die Marke von 2 Milliarden aktiven Geräten überschritten und damit einen früheren Rekord aufgestellt. Zwischen 2023 und 2024 kamen 200 Millionen Geräte hinzu, was einer Wachstumsrate von 10 Prozent entspricht.

Apple sieht noch Potenzial, doch der Weg wird steiniger

Apple sieht weiteres Potenzial durch die Einführung von Apple Intelligence in China, zumindest soll dann die Unterstützung für vereinfachtes Chinesisch dort starten. Allerdings ist noch fraglich, ob Apple Intelligence dann dort tatsächlich effektiv nutzbar wird.

CEO Tim Cook betonte zudem, dass sich das iPhone 16 in Märkten mit verfügbarer Apple Intelligence besser verkauft als das iPhone 15, das bedeutet aber derzeit noch: In vielen Märkten profitiert Apple eben nicht von diesem Booster. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Einführung von Apple Intelligence in der EU auf die iPhone-Verkäufe hier auswirken wird, der Zeitpunkt des Starts mitten im Jahr und ohne neue Top-Modelle ist zumindest nicht ideal.

Allerdings könnte ein mögliches iPhone 16e, das Apple Intelligence auch unterstützen soll und für Frühling erwartet wird, für viele KI-interessierte Kunden eine attraktive Option sein.

