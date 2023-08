Home Apple Apple-Event: Sonderseite zur Keynote ist online

Apple hat seine Sonderseite zum Apple-Event in zwei Wochen online gestellt. Diesmal lässt sich mit ein wenig Fantasie ein iPhone 15 Pro in Titan angedeutet sehen. Dieses könnte in einem Titan-Finish erhältlich sein.

Apple hat heute Abend seine Keynote angekündigt. Die Veranstaltung findet in zwei Wochen statt, konkret wird sie am 12. September abends gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit abbehalten, wie zuvor in einer entsprechenden Meldung berichtet.

Apple hat inzwischen auch seine Sonderseite zum Event online gestellt. Sie liefert unter anderem Informationen darüber, wie der Nutzer die Veranstaltung wird verfolgen können, dies wird abseits der Seite wie üblich über YouTube und Twitter möglich sein.

Kommt das iPhone 15 Pro in Titan?

Die Animation auf der Seite könnte dahingehend interpretiert werden, dass Apple das iPhone 15 Pro im Titangehäuse vorstellt, die metallisch blau-graue Färbung in der Animation deutet darauf hin. Zuvor waren bereits Renderings aufgetaucht, die das angebliche Titan-Finish des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zeigen sollen.

Das iPhone 15 Pro soll dem Vernehmen nach teurer werden als die Vorgänger, zudem stand im Raum, dass das iPhone 15 Pro Max sich auch noch ein wenig verspäten soll. Was dran ist, ist aktuell schwer zu sagen, aber bald schon wissen wir mehr.

Die Sonderseite zum iPhone-Event findet ihr hier bei Apple. Auf welche Ankündigung freut ihr euch am meisten?

