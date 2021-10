Home Daybreak Apple Apple-Event angekündigt | neue MacBooks bevorstehend | kleinerer Apple TV – Daybreak Apple

Wir wünschen einen schönen Mittwochmorgen. Apple schrieb gestern ein Event für Oktober aus, wir schauen uns an, was ihr davon erwarten könnt. Dort könnten wir vor allem neue MacBooks sehen, wie nun auch Lieferzeiten für aktuelle Geräte vermuten lassen. Und ein kleinerer Apple TV soll in Entwicklung sein. Die News kompakt zusammengefasst.

Apple-Keynote im Oktober

Apple lädt wieder einmal zu einer Keynote ein. Am 18. Oktober wird das Unternehmen ab 19 Uhr den Livestream unter dem Motto „Unleashed“ aussenden. Wir erwarten, dass wir dort ein MacBook Pro mit 14-Zoll- und 16-Zoll-Display sehen werden. Dieses soll vom M1X-Prozessor angetrieben werden. Ein Tweet deutet weiters darauf hin, dass die Geräte mit einem Mini-LED-Display und ProMotion ausgestattet sein könnten. Weitere Produkte könnte Apple durchaus auch enthüllen.

MacBook Pro mit 16 Zoll mit langen Lieferzeiten

Ein weiteres Indiz dafür, dass Apple neue MacBooks für das bevorstehende Event parat hat, ist, dass die Lieferzeiten für bestehende Modelle sehr lange sind. In vielen Stores ist das Notebook derzeit nicht erhältlich und über den Onlineshop des Unternehmens aus Cupertino ist mit langen Lieferzeiten zu rechnen. Weiters muss man bedenken, dass das 16-Zoll-MacBook eines der letzten Intel-Macs ist und Apple will diese bis Juni 2022 durch Ausführungen mit eigenem Prozessor austauschen.

Kleinerer Apple TV mit Prexiglas-Top angeblich in Entwicklung

Apple soll an einem neuen Design für den Apple TV schrauben. Laut Gerüchten soll die Set-Top-Box kleiner und flacher werden und außerdem eine Oberfläche aus Plexiglas erhalten. Das kann man sich im Grunde so wie den Apple TV der ersten Generation vorstellen. Diese Gerüchte sind allerdings etwas mit Vorsicht zu genießen, da sie von einer nicht verifizierten Quelle kommen.

Kurz notiert

AR-Easteregg für nächstes Apple-Event

Seit einiger Zeit versteckte Apple in den Event-Einladungen immer ein kleines AR-Easteregg. So auch dieses Mal. Es kann durch Tippen des Apple-Logos auf der Event-Homepage geöffnet werden.

Instagram testet Info-Pop-Ups bei Ausfällen

Erst letztens fielen mehrere Facebook-Dienste für mehrere Stunden aus, was für viel Verwirrung sorgte. Damit in Zukunft mehr Klarheit herrscht, werden jetzt neue Anzeigen im Aktivitätsfeed getestet, die über Störungen informieren sollen.

Probleme bei der Installation von iOS 15.0.2 mit einem iPad Pro

Apple liefert mit iOS 15.0.2 einige Bugfixes aus. Allerdings haben viele Nutzer eines iPad Pros bei der Installation Schwierigkeiten, sie bekommen nur eine Fehlermeldung. Alle Infos:

Einen schönen Start in den Tag!

