Apple erklärt: So aktualisiert man AirPods ohne iPhone

Wer AirPods besitzt, aber kein iPhone hat, kann keine Updates für die Kopfhörer laden. Das ist unbequem und auch unnötig, schaut man auf andere Geräte dieses Marktsegments, immerhin bietet Apple eine Alternative, auf die man nun noch einmal hinweist.

Es soll vorkommen, dass Nutzer zwar AirPods besitzen, aber kein iPhone und auch keinen Mac. Sehr oft wird das zwar nicht der Fall sein, die AirPods funktionieren aber auch mit Android-Geräten, zumindest in Bezug auf die Basisfunktionen. Doch mit Updates sieht es dann schlecht aus.

Apple stellt keinen Weg zur Aktualisierung der AirPods bereit, wenn kein Apple-Gerät in der Nähe ist. In einem nun aktualisierten Supportdokument erklärt Apple den bedauernswerten Nutzern ohne iPhone, was in diesem Fall zu tun ist.

Apple: So installieren Nutzer AirPods-Updates ohne iPhone

Einen bequemen Weg, die AirPods mit einem Update zu versehen, die Apple immerhin relativ regelmäßig austeilt, gibt es nicht. Die Nutzer können allerdings zu einem Apple Store gehen, dort wird ihnen das Update aufgespielt.

Das Update können auch Apples Autorisierte Service Provider vornehmen, so Apple weiter. Notwendig ist diese Eingeschränktheit indes nicht: Die Beats-Modelle etwa können über ein Apple-Tool, das es für Android gibt, aktualisiert werden.

Apple hat sich fraglos bewusst dagegen entschieden, ein Tool für die AirPods bereitzustellen, das ein Update auch unter Android ermöglicht, die Intention ist sicher nur mäßig geheimnisvoll.

