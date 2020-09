Apple Care+: Monatliche Zahlung startet in Deutschland

Apple Care+ lässt sich jetzt auch in Deutschland monatlich buchen. Der Kunde landet hierbei ein wenig über den Beiträgen der bisherigen Buchung, ist aber auch zeitlich flexibler. Gebucht werden kann Apple Care+ bis zu 60 Tage nach dem Kauf.

Das mag für manche Kunden eine interessante Alternative sein: Ein neues Apple-Produkt kann jetzt auch mit Apple Care+ auf Basis einer monatlichen Zahlung geschützt werden. Wer sich also etwa kürzlich eine neue Apple Watch gekauft hat, hat jetzt noch acht Wochen Zeit, einen Apple Care+-Plan dafür abzuschließen.

Mit Apple Care+ sind auch aus Fahrlässigkeit entstandene Schäden mit einem gewissen Selbstbehalt abgedeckt. Dazu zählen etwa Schäden in Form gesplitterter Displays oder Wasserschäden. Bis jetzt mussten Kunden diese Versicherung für zwei Jahre im Voraus bezahlen. Nach Neukauf eines Geräts erhalten Kunden einen Hinweis auf die Möglichkeit, Apple Care+ abzuschließen. Hier steht nun zum Schluss auch die monatliche Zahlungsweise zur Auswahl.

Ein wenig mehr Flexibilität

Nun ist die Zahlung auch monatlich möglich, in den USA gibt es diese Möglichkeit bereits länger. Neu ist sie in Deutschland und Großbritannien, wie Apple in einem entsprechenden Supportdokument erklärt.

Wer seine Geräte grundsätzlich im Jahrestakt wechselt, hatte bis jetzt die Wahl, sein noch nicht abgelaufenes Apple Care+ anteilig von Apple zurückerstatten zu lassen oder ein Gerät mit noch aktivem Apple Care+ zu verkaufen. Wer monatlich zahlt, kann dieses Abo auch monatlich kündigen, allerdings kommt man damit etwas teurer als mit der vollständigen Vorauszahlung.

