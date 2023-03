Home Featured Apple-Brille – Johny rief an (Die Kolumne)

Das Telefon klingelt. Oh sorry, das iPhone klingelt. Eine Nummer aus Übersee.

Ich: Hier ist…

Johny: I KNOW. DR. MARCO!

Ich: Naja, das ist mein Künstlername , den Roman… Sorry! Well, that’s my stage name given by Roman. But who’s that on the line?

Johny: JOHNY! JOHNY SROUJI!

(Ich erstarre vor Ehrfurcht)

Ich: Well, Johny, would you be so kind and don’t yell like that?

(Öffne schnell die Übersetzen-App)

Johny: Entschuldige, die Marketing-Abteilung meint immer, ich soll dynamisch erscheinen, geht ganz schön auf die Stimmbänder, kann ich dir sagen!

Ich: Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Ist meine Bewerbung angekommen?

Johny: Bewerbung? (es raschelt im Hintergrund, Flüstern, kurze Pause). Nein, aber ich brauche deinen Rat!

Ich: DAS PHANTASTISCHE APPLE BRAUCHT MEINEN RAT???

(Das iPhone meldet eine laute Umgebung und beendet deshalb die Übersetzen-App)

Johny: Would you be so kind and don’t yell like that?

(Starte Übersetzen erneut)

Ich: Sorry! Klaro, was kann ich für dich tun?

Johny: Ist mir ein bisschen peinlich, aber…

Ich: Keine Sorge, werde daraus keine witzige Kolumne für Apfelpage machen!

Johny: Die Brille ist fertig!

Ich: Das ist ja toll. Glückwunsch!

Johny: Danke, war harte, jahrelange Arbeit, unser Team hat ein unvergleichliches Produkt…

Ich: Johny, bin nicht von der Presse! (Verkreuze die Finger)

Johny: Sorry, ist so drin, die Marketing-Fritzen, du verstehst?

Ich: Klaro. Was kann das Teil?

Johny: Das ist das Problem. Alles und nichts! Und wir dachten, du bist so schlau (Kichern im Hintergrund).

Ich: Kein Problem. Du möchtest von mir Anwendungsbeispiele haben, damit ihr die Brille verkaufen könnt.

Johny: (sehr leise) Ja.

Ich: VR oder AR?

Johny: BEIDES NATÜRLICH!

(Öffne ChatGPT im Hintergrund, die grenzdebile KI fängt an zu faseln von HoloLens, Oculus Rift, HTC Vive und Magic Leap One)

Ich: Was ist mit Bildung? Zum Beispiel können Schüler und Studenten durch VR-Brillen in virtuelle Museen oder historische Stätten reisen oder komplexe wissenschaftliche Konzepte durch AR-Brillen visualisieren. Oder Touristen? AR-Brillen können Reisenden helfen, indem sie ihnen zusätzliche Informationen zu Sehenswürdigkeiten oder historischen Stätten anzeigen. Oder Kreative? AR-Brillen können Künstlern, Designern und Architekten helfen, ihre Entwürfe in 3D zu visualisieren und Änderungen in Echtzeit vorzunehmen.

Johny: Wir dachten an die amerikanische Hausfrau, ist so ein Ding von Tim! Die sollen wir nie aus dem Blick verlieren.

Ich: Naja, beim Kochen Rezepte anzeigen und unserem (betone absichtlich) Hausmann Schritt-für-Schritt-Anweisungen geben. In der Brille könnten auch Ernährungsinformationen, Einkaufslisten oder Allergiehinweise direkt im Sichtfeld erscheinen. Sie könnte einer Hausfrau helfen, Reparaturen oder Wartungsarbeiten im Haus durchzuführen. Die Brille könnte Erinnerungen an Aufgaben, Termine oder Einkäufe anzeigen und sogar ein virtuelles To-Do-Liste-System erstellen, um den Tag zu strukturieren. Oder – mein Liebling: Eine VR-Brille könnte einer Hausfrau helfen, sich nach einem anstrengenden Tag zu entspannen. Sie könnte in eine virtuelle Welt eintauchen und sich an einem Strand oder in einem Wald entspannen.

Johny: (im Hintergrund hört man leise Wiederholungen murmeln und mitschreiben). Das ist großartig (leise zum Hintergrund: Ruf mal schnell Tim an). Danke dir.

Ich: Gerne! Wie sieht das Ding eigentlich aus?

Johny: –

Ich: Johny?!

Johny: (legt auf)

