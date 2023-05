Home Hardware Apple behebt Sicherheitsproblem mit Update für Beats-Kopfhörer

Apple hat mit dem jüngsten Update für zwei Beats-Modelle ein Sicherheitsproblem beseitigt. Es erlaubte einem Angreifer, über die Bluetooth-Verbindung Zugang zu den Kopfhörern zu erlangen, wie Apple nun mitteilte.

Apple hat jüngst ein Update für zwei Modelle der Beats-Familie ausgerollt. Aktualisiert wurden die Powerbeats Pro und die Beats Fit Pro. Nun bringt Apple in einem entsprechenden Supportdokument ein wenig mehr Klarheit in die Natur des Updates.

Danach behebt die neue Firmware ein Sicherheitsproblem, das in der Bluetooth-Implementierung steckte. Ein Angreifer konnte so Zugriff auf die Kopfhörer erlangen, wenn diese aktiv nach bekannten Geräten suchten, mit denen sie gekoppelt waren, dies war möglich, indem sich ein Angreifer als das Gerät ausgab, mit dem die Kopfhörer eine Verbindung suchten. Auf diese Weise kann etwa das Audio zwischen iPhone und Kopfhörer kompromittiert werden, was teilweise unangenehme Folgen haben kann.

Die AirPods sind schon sicher

Diese Schwachstelle steckte ebenfalls in der Software der AirPods, AirPods Pro und AirPods Max, diese wurde allerdings bereits mit dem letzten Update aus der Welt geschafft. Welche Neuerung oder Änderung die neuerliche Aktualisierung von gestern mit sich gebracht hatte, ist noch immer nicht bekannt.

Die AirPods und Beats holen sich ihre Updates automatisch, der Nutzer kann diesen Prozess weder beschleunigen, noch unterbrechen. Die Kopfhörer müssen im Case liegen und sich in der Nähe des gekoppelten iPhones befinden, dann wird das Update in der Regel rasch aufgespielt.

