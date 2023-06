Home Apps Apple Arcade: Drei neue Spiele kommen im Juli 2023

Wer Casual Gamer ist und einen Controller von einer Konsole hat, für den dürfte Apple Arcade einen Blick wert sein. Die Spiele-Flatrate bekommt im Juli drei neue große Titel spendiert. Wir klären auf.

Diese Titel kommen zu Apple Arcade

Das neue Ridiculous Fishing-Spiel ist eine überarbeitete Version eines der beliebtesten iPhone-Spiele, das 2013 erstmals auf iOS debütierte. Die Prämisse des Spiels ist, dass die Spieler versuchen, Fische zu fangen und sie dann aus dem Himmel zu schießen. Laut Apple handelt es sich hierbei um eine komplett neue Version, die vollständig in 3D gebaut wurde. Zudem kommen im Juli „App Store Greats“-Versionen von Slay the Spire, dem Landwirtschaftssimulator Stardew Valley und Lego Duplo World zu Apple Arcade. Diese Apple Arcade-Spiele werden mit den Marken Slay the Spire+, Stardew Valley+ und Lego Duplo World+ gebrandet.

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet monatlich 4,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig für Spieler: Um als Publisher sein Spiel hier platzieren zu dürfen, darf es weder In-App-Käufe noch Werbeeinblendungen geben.

