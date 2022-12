Home Daybreak Apple App Store Award Gewinner stehen fest | Spotify Wrapped ist da | App Store über Weihnachten wieder offen – Daybreak Apple

App Store Award Gewinner stehen fest | Spotify Wrapped ist da | App Store über Weihnachten wieder offen – Daybreak Apple

Einen guten Morgen an die Apfelpage-Leserschaft! Das Jahr 2022 ist fast abgeschlossen, daher stehen jetzt die Gewinner für die diesjährigen App Store Awards fest und Spotify Wrapped wurde freigeschaltet. Außerdem haben Entwickler in diesem Jahr die Möglichkeit, während den Weihnachtsferien Apps und Updates einzureichen. Die News.

Das sind die Gewinner der App Store Awards 2022

Jedes Jahr verleiht Apple einen Preis für die besten Apps und Spiele im App Store. Nun stehen die Gewinner für dieses Jahr fest. Nennenswert ist dabei, dass es mit der App MacStammbaum 10 auch ein Entwickler-Studio aus Deutschland unter die Sieger schaffte. Platz 1 bei den iPhone-Spielen geht an Apex Legends Mobile und das beste Arcade-Spiel ist Wylde Flowers. Überdies kürte man fünf Apps mit besonderem kulturellem Einfluss, wovon ein bekannter Name die App Locket Widget ist. Hier findet ihr die Infos zu den weiteren Gewinnern:

Spotify Wrapped ab sofort verfügbar

Spotify Wrapped ist die jährliche Zusammenfassung des Streaming-Dienstes, welche Aufschluss über die Nutzung der Plattform im vergangenen Jahr gibt. Das Ganze wird immer noch von netten Grafiken und einigen Gimmicks unterstrichen. Ab sofort können Abonnenten des Services ihren persönlichen Bericht für das Jahr 2022 in der App einsehen. Das neue Feature in diesem Jahr ist der Hörpersönlichkeitstest. Damit können Nutzer herausfinden, welcher Musiktyp sie sind, nachdem sie einige Fragen beantworten. Zum Schluss gibt es wie immer noch eine Playlist mit den eigenen Lieblingssongs der letzten 365 Tage.

App Store für Entwickler über Weihnachten erreichbar

Viele Jahre lang konnten App-Entwickler während der Weihnachtsfeiertage keine neuen Apps oder Updates im App Store hochladen. Doch gerade um diese Zeit steigt die Anzahl der Downloads an, da viele ein neues Gerät bekommen und dieses mit Apps bestücken wollen. In diesem Jahr ist das allerdings nicht so, der App Store wird durchgehend verfügbar sein. Apple warnt nur davor, dass die Bearbeitungszeiten für Einsendungen etwas länger als gewöhnlich sein können.

Kurz notiert

In den vergangenen Tagen herrschte ein Lockdown in der iPhone-Fabrik von Foxconn. Dieser ist jetzt wieder aufgehoben und es wird probiert, einen Normalzustand in der Produktion herzustellen.

Der Release von iOS 16.2, watchOS 9.2 und Co. könnte bereits in den kommenden Wochen erfolgen. Deshalb erhielten Entwickler mit gestern Zugang zur vierten Beta der jeweils neuen Versionen.

Zu guter Letzt wollen wir euch auf ein App-Update aufmerksam machen: Home+ erschien in der sechsten Version. Diese kommt unter anderem mit neuen Widgets für den Startbildschirm.

Das ist wieder das Ende unserer News-Zusammenfassug. Wir wünschen euch einen angenehmen Freitag und ein schönes Wochenende!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!