Anker Soundcore Liberty 4 und Soundcore VR P10 gehen in den Verkauf

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Januar 2023 um 12:25 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Rund um die Zubehörmarke Anker war es in den vergangenen Wochen deutlich ruhiger bei uns, doch nun gehen zwei neue Produkte endlich in den Verkauf. Dabei handelt es sich um zwei neue In-Ears, die ab sofort im Handel bei Amazon verfügbar sind.

Soundcore Liberty 4….

Der Liberty 4 löst den Vorgänger Liberty 3 ab und wurde bereits letzten Sommer angekündigt, Apfelpage berichtete. Die Liberty 4 bieten 360-Grad-Sound an, kommen mit einer Akkulaufzeit von 9 Stunden daher, mit dem voll aufgeladenen Ladecase gibt es insgesamt 28 Stunden Spielzeit. Dieses lässt sich via USB-C und drahtlos via Qi aufladen. Abgerundet wird das Ganze durch eine Einmessung der Ohren, um den Sound individuell anzupassen. Die Liberty 4 sind zudem in der Lage, High-Res-Audio wiederzugeben.

Die Daten landen in der dazugehörigen App. Der Clou der neuen Liberty 4 ist aber die integrierte Pulsmessung, deren Daten in der Fitness-App laden. Apple soll ja auch so etwas planen. Dieses Modell gibt es in Schwarz und in Weiß und kostet 149,99 Euro.

…..Soundcore VR P10 sind nun verfügbar

Das zweite Modell sind die Soundcore VR P10. Das VR im Produktname ist Programm, denn es gibt ein USB-C-Dongle und LightningSync-Technologie für eine 2,4-Gigahertz-Verbindung und damit nahtloses Zocken bei niedriger Latenz von unter 30 Millisekunden. Damit sollen sich diese Kopfhörer als ideale Ergänzung für VR-Headsets wie das Meta Quest inklusive „Made for Meta“-Zertifizierung verstanden wissen.

Die Kopfhörer lassen sich zudem auch an einer Playstation 5 koppeln und bieten hier eine interessantere In-Ear-Alternative an. Die Akkulaufzeit liegt bei 6 Stunden bzw. 24 Stunden mit einem vollgeladenen Ladecase. Dieses Modell kostet regulär 99,99 Euro, aktuell läuft eine Aktion und das Modell landet für knapp 77,00 Euro bei euch.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

