Intraday-Hoch: Apple-Aktie steigt im Tagesverlauf kräftig

Die Apple-Aktie ist heute auf Höhenflüge gegangen. Das Papier erreichte einen Intraday-Rekord, also einen phänomenales Anstieg während eines Börsentages. Für Day-Trauer sind solche Entwicklungen interessant, wer langfristig denkt, schaut dagegen weniger auf solche Ausreißer.

Für Apple lief es heute extrem gut. Die Aktie des Unternehmens erreichte einen Intraday-Rekord, wie CnBC anmerkt, damit sind stark Kursschwankungen innerhalb eines Handelstages gemeint. Meistens liegt das Endergebnis über dem Startkurs eines Tages, das muss indes natürlich nicht zwangsläufig so sein.

Die Apple-Aktie stieg auf 326 Dollar und kratzte später noch an der Marke von 330 Dollar.

Krisenkäufer können jetzt Gewinne realisieren

Während solche Ausschläge für Intraday-Trader natürlich interessant sind, schauen langfristige Anleger nicht auf diese Kursbewegungen. Sie sehen Papiere wie die Apple-Aktie eher als langfristiges, strategisches Investment, weil sie von einer anhaltenden Stärke eines Unternehmens ausgehen. Einer dieser Langzeitinvestoren ist Warren Buffett, er hält erhebliche Kontingente an Apple-Aktien und hat sein Portfolio hier auch stetig ausgebaut.

Wer indes während der Talfahrt der Börsen im März, als es fast überall im Expresslift abwärts ging, Apple gekauft hat, könnte die Gelegenheit nutzen und jetzt Kasse machen, die Gewinnmitnahmen dürften den Kurs entsprechend Anfang der Woche wieder sinken lassen.

Während verschiedene Wirtschaftsbeobachter noch mit weiteren heftigen Verwerfungen an den Märkten rechnen, sehen andere Analysten die Entwicklung für isolierte Werte positiver. So geht man bei JP Morgan etwa von weiteren, deutlichen Kurszugewinnen bei Apple aus, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

