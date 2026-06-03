Sonos schraubt an der App: So stoppt ihr WLAN-Aussetzer mit einem Schalter

Das Herzstück des Updates ist die Möglichkeit, SonosNet direkt in der App zu aktivieren oder zu deaktivieren. SonosNet ist das eigene Mesh-Funknetz, über das sich die Lautsprecher untereinander verbinden – ein Konzept aus einer Zeit, als Heim-WLAN noch deutlich schwächer war. Interessant ist dabei: Moderne Router und aktuelle Standards wie Wi-Fi 6 und 6E können mit dem älteren Protokoll in Konflikt geraten, was sich in Aussetzern äußert. Wer SonosNet abschaltet, weist das gesamte System an, ausschließlich das heimische WLAN zu nutzen. Das greift systemweit, anders als das Abschalten des WLAN-Moduls an einem einzelnen Lautsprecher. Den Schalter findet ihr in den Systemeinstellungen unter Netzwerke. Voraussetzung ist App-Version 85 oder höher sowie die neueste Systemsoftware der Geräte.

„Über mein System“ wird informativer

Ebenfalls neu ist die Anzeige des Verbindungstyps. Der Bereich „Über mein System“ zeigt künftig für jedes Produkt an, ob es über SonosNet, WLAN oder Ethernet verbunden ist. Besonders praktisch: Wer bisher rätselte, warum ein Lautsprecher gelegentlich aussetzt, bekommt damit ein kleines Diagnosewerkzeug direkt in die App. Verteilt wird das Update wie üblich als stufenweiser Rollout. Wer es bislang nicht hat, kann im App Store manuell danach suchen.

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