Googles AirDrop: Diese Android-Geräte erhalten Quick Share-Support

Im November 2025 überraschte Google mit der Funktion Quick Share, die den einfachen Datenaustausch zwischen Android und iOS ermöglichte. Kompatibel zum iPhone-exklusiven AirDrop erhalten nun weitere Smartphones den Support von Quick Share.

AirDrop ist seit Jahren ein Vorteil von Apples exklusivem Ökosystem. Quick Share überwindet die künstliche Barriere und Apple lässt seinen Konkurrenten Stand Juni 2026 gewähren. Google hat heute die Ausweitung der Funktion bekanntgegeben.

Samsung, Google und Andere unterstützen Quick Share

Bisher profitierten lediglich aktuelle Pixel-Smartphones von Google sowie einige Geräte von Samsung, Xiaomi, Vivo und Oppo. Nun hat Google die Geräteliste aktualisiert:

Samsung

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z TriFold

Google

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel 8a

Andere

HONOR Magic V6

OnePlus 15

Xiaomi 17T Pro

OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s

OPPO Find N6

Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra

Die Änderung ist Teil des „June Android Drop“ und wurde von Google offiziell kommuniziert. Damit lassen sich Fotos, Dateien und Dokumente mit diesen Geräten auch durch Apples AirDrop austauschen. Wie Quick Share funktioniert, haben wir bei Erscheinen der Funktion zusammengefasst.