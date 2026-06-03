Mactracker ist in Version 8.2.3 erschienen: das ist neu

Das Produktportfolio von Apple ist mittlerweile ziemlich umfangreich, umfasst es nicht nur Hardware. Auch Services gehören dazu. Und wer weiß, dass Apple mal eine Spielekonsole auflegte oder sogar recht erfolgreich im Druckergeschäft unterwegs war. Genau hier setzt die Datenbank-App MacTracker an, die sich mit einem kleinen Update zurückmeldet.

Mactracker 8.2.3 ist verfügbar

Mactracker hat sich zu der Datenbank schlechthin für alle Produkte entwickelt und ist eine klare Empfehlung von unserer Seite. Für diese aktualisierung hat der Entwickler einige kleinere Anpassungen vorgenommen, wie die Release-Notes verraten:

Fügt ein omnidirektionales Mikrofon hinzu

Fügt die Newton-Tastatur hinzu

Fügt das Newton-Faxmodem hinzu

Fügt die Power Macintosh-Prozessor-Aufrüstkarte und das Macintosh PowerBook DVD-Video-Kit hinzu

Fügt eine Kategorie für Komponenten hinzu

Verbesserungen bei der iCloud Drive-Unterstützung für „Meine Modelle“

Fügt die Möglichkeit hinzu, einen neuen Eintrag unter „Meine Modelle“ aus der Modellansicht heraus zu erstellen

Fügt Details zu den neuesten Betriebssystemversionen hinzu

Weitere kleinere Änderungen und Ergänzungen

Version 5.0.1 für das iPhone/iPad ist ebenfalls erschienen

Für das iPhone und iPad ist ebenfalls ein Update erschienen, hier liegt die Versionsnummer nun bei 5.0.1. Die Release-Notes sind identisch, daher führen wir diese nicht weiter auf.

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Ein Pflichtdownload

Mactracker ist eine umfassende Enzyklopädie, die nicht nur die aktuellen Modelle umfasst. Ganz im Gegenteil, die Datenbank ist ziemlich umfangreich und umfasst alle alten Produkte, sogar Drucker lassen sich dort nachschlagen. So bekommt man mit wenigen Klicks heraus, welche Software das Maximum darstellt und bei älteren Geräten gibt es Auskünfte, wie groß die SSD und der RAM maximal sein darf. Außerdem lassen sich dort Garantieinformationen für die eigene Hardware hinterlegen.

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