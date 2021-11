Home Hardware Amazon stellt neuen Luftqualitäts-Sensor für Alexa-Geräte vor

Amazon reicht es nicht mehr aus, im Smart Home mit seinen Alexa-Geräten vertreten zu sein. Vor einigen Wochen kündigte man bereits ein eigenes Thermostat an, nun wird das Portfolio mit einem Luftqualitäts-Sensor erweitert.

Smart Air Quality Sensor

Der neue Smart Quality Sensor ist als Ergänzung für das smarte Thermostat gedacht und integriert die Überwachung der Luft in das Öko-System von Alexa. Dazu musst der Sensor die folgenden fünf Werte:

Luftfeuchtigkeit

Temperatur

Kohlenmonoxid

Feinstoff-Sättigung (PM)

und flüchtige organische Verbindung

Überschreiten diese Werte jeweils individuell kritische Messwerte, kann der Nutzer über die App von Alexa oder über die Alexa-Geräte eine Sprachankündigung bzw. Hinweis ausgelöst werden. Auf Geräten mit einem Bildschirm, also etwa in der Amazon-App auf dem iPhone oder einem aktiven Echo Show-Gerät, können sich die Messwerte zudem im zeitlichen Verkauf darstellen lassen und geben so Aufschluss über äußere Einflüsse, wie etwa das hohe Autoaufkommen zur Rushhour.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Smart Air Quality Monitor lässt sich ab sofort bei Amazon vorbestellen, die Auslieferung erfolgt allerdings erst ab dem 08. Dezember 2021. Preislich ruft der Versandhändler dafür 79,99€ auf – wir empfinden das als sehr ambitioniert.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

