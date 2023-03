Home Apple Akkutausch im iPhone und MacBook: Apple zieht die Preise erneut an

Verfasst von Patrick Bergmann // 6. März 2023 um 11:51 Uhr // Apple // // 3 Kommentare

Wer in den vergangenen fünf Jahren ein iPhone, ein iPad oder ein MacBook kaufte, der hält Hardware mit ausreichender Rechenleistung in seinen Händen. Es gibt hier eigentlich zwei Schwachstellen: auslaufender Software-Support und ein nachlassender Akku. Letzteres kann man bei Apple jederzeit tauschen lassen, doch die Preise sind nun wieder einmal angezogen worden.

Akkutausch wird teurer

Es gibt natürlich mittlerweile die Option, den Akku selbst zu tauschen. Die Kostenvorteile hielten sich jedoch in Grenzen, doch die Karten werden nun neu gemischt. Grund ist die erneute Preisanpassung von Apple. Dabei ist die Gestaltung auffällig, denn es betrifft vorwiegend ältere Modelle. Bei denen dürfte demnächst ein Austausch der Batterie unabdingbar sein.

Die neuen Preise beim iPhone

Die neuen Preise treffen vorwiegend Nutzer mit einem älteren Gerät, hier werden jetzt bis zu 44% mehr fällig. Doch auch bei etwas aktuelleren Modellen steigt der Preis um 32% an.

iPhone 5 bis iPhone 8 : 79 statt 55 Euro – entspricht einem Plus von 44%

: 79 statt 55 Euro – entspricht einem Plus von 44% iPhone X bis iPhone 13: 99 statt 75 Euro – entspricht einem Plus von 32%

Die neuen Preise für das iPad

Auch beim iPad wird es teurer, wobei man hier aber etwas relativieren muss. Denn der Akku wird nicht ausgetauscht, es gibt einen Gerätetausch. Dennoch ist die Preissteigerung um bis zu 37% ebenfalls heftig:

iPad Pro 12,9 Zoll (5. Generation und älter): 149 statt 109 Euro – entspricht einem Plus von 37%

iPad Pro 11 Zoll (3. Generation und älter): 149 statt 109 Euro – entspricht einem Plus von +37%

iPad Pro 10,5 Zoll, iPad Pro 9,7 Zoll: 149 statt 109 Euro – Entspricht einem Plus von +37%

iPad mini (6. Generation und älter): 149 statt 109 Euro Entspricht einem Plus von +37%

iPad Air (5. Generation und älter): 149 statt 109 Euro – entspricht einem Plus von +37%

Die neuen Preise beim MacBook

last but not least wird der Akkutausch auch bei einem MacBook teurer, wenngleich wir hier vergleichsweise moderate 25% im Mittel als Aufschlag haben. Stutzig macht uns nur die Höhe der Summe mit Blick auf den Preis für einen Apple Care, welchen der Konzern für die jeweiligen Geräte anbietet:

MacBook : 289 statt 229 Euro – entspricht einem Plus von 26%

: 289 statt 229 Euro – entspricht einem Plus von 26% MacBook Air : 185 statt 149 Euro – entspricht einem Plus von +24%

: 185 statt 149 Euro – entspricht einem Plus von +24% MacBook Pro: 289 statt 229 Euro – entspricht einem Plus von +26%

Die neuen und hier dargestellten Preise sind laut Support-Portal von Apple ab sofort in Deutschland gültig.

