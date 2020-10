AirPods Studio nicht Dienstag? | ein iPhone für das ganze Leben? | Apple TV+ weiter gratis – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Apfelpage.de-Leser! In den letzten 24 Stunden war es relativ ruhig im Apple-Land, einige interessante Dinge gibt es da aber doch, über die es sich kurz zu sprechen lohnt. Und wir nehmen uns auch wieder die Zeit, ein wenig in den Rest der Branche zu schauen. Ich begrüße euch recht herzlich zur Morgenlage der Tech-Branche.

Die AirPods Studio sollen dolle Dinger werden. Individualisierte Ohr-Aufsätze, automatische Nackenerkennung, einen professionellen Equalizer, ANC ist ja fast schon selbstverständlich in einer Preisklasse ab erwarteten 350 Dollar aufwärts. Gefertigt werden sie dem Vernehmen nach unter anderem in Vietnam und eben da – in der Massenproduktion – geht es offenbar langsamer voran als erhofft oder erwartet. Gestern raunte es auf Twitter, erst in wenigen Tagen und nach der Keynote werde Apple die erste Lieferung AirPods Studio erhalten, demnach verspätet sich auch der Marktstart. Hier gibt’s die Infos.

Apple TV+ für einige weiterhin kostenlos

Bis zu 100 Millionen Nutzer soll Apple TV+ dereinst haben. 2025 könnte es so weit sein, ein echter Netflix-Killer also? So viel ist davon zurzeit noch nicht zu sehen und ein weiterer Knackpunkt wird für Apple langsam dringlich: Zahlende Nutzer will man haben, aber die meisten zahlen aktuell noch nicht. Sie nutzen das kostenlose Probe-Jahr und das geht demnächst zu Ende. Offenbar ist aber die Rate der Neuabschlüsse aktuell noch unbefriedigend. Apple lässt für diese treuen Kunden der ersten Stunde das Abo erstmal kostenlos weiterlaufen, bevor diese noch verschreckt kündigen. Dann wären sie nämlich vorerst für den Dienst verloren.

iPhone-Abo mit neuem Branding?

Apple bietet in den USA schon länger ein iPhone-Upgradeprogramm an. Stets das frische iPhone zum laufenden Pauschaltarif. In Deutschland gibt es das nur im Rahmen spezieller Mobilfunkverträge und die sind teuer. Apple hat nun eine Wortmarke registrieren lassen, die eventuell für das iPhone-Upgradeprogramm genutzt wird, hier gibt’s weitere Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Habt ihr auch Geld mit Wirecard verloren? Aktuell wird der Skandal von der Politik aufgearbeitet – mit noch unabsehbarem Erfolg. Der Untersuchungsausschuss im Bundestag möchte nun auch Bundeskanzlerin Merkel, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder zur Sache hören. Die Liste der benannten Zeugen ist lang, ebenso wie die der beigezogenen Unterlagen. Die Befragungen beginnen im November, die Top-Prominenz wird allerdings erst 2021 gehört. Ob die Ausschussarbeit zur Verhinderung einer Wiederholung der Geschichte maßgeblich beitragen wird können, steht dahin.

Fährt die Zukunft elektrisch?

Ab einem hypothetischen Stichtag in der Zukunft sollen keine Verbrenner mehr zugelassen werden, die Zeitplanungen variieren von Land zu Land, wie realistisch sie sind, ist schwer zu sagen, Tatsache ist: Aktuell wollen nur rund 20% der Deutschen ein E-Auto kaufen. Dabei steckt die tückische Reichweitenangst dem Tankstellenverwöhnten Automobilisten nach wie vor tief in den Knochen. Knapp 40% setzen weiter auf Benzin, der Diesel ist aber im öffentlichen Bewusstsein auch noch nicht tot. Hier gibt’s alle Ergebnisse der repräsentativen Befragung.

Die Apple Podcast spielen jetzt auch in Deutschland auf dem Echo.

Man konnte zwar schon vorher fast alle Podcasts am Echo per Alexa aufrufen, aber für manche bietet die Integration der Apple-Mediathek gewisse Annehmlichkeiten. Eine Kurzanleitung zur Einrichtung von Apple Podcasts am eigenen Echo oder Fire TV gibt es hier.

Microsoft Office wird demnächst auf einigen alten Apple-Geräten abgekündigt.

iOS 12 ist das Problem, ab nächster Woche ist iOS 13 oder höher Pflicht.

Kommt gut durch den Tag!

