AirPods Pro-Reviews: Die neuen Knöpfe liefern ab

Die neuen AirPods Pro gehen heute in den Verkauf, die ersten Reviews sind ebenfalls seit kurzem öffentlich. Diese fallen positiv aus: Nach übereinstimmenden Einschätzungen verschiedener Redaktionen hat Apple geliefert, was man versprochen hat.

Die neuen AirPods Pro sollen laut Apple mit einer Reihe deutlicher Verbesserungen kommen. Diese betreffe vor allem die aktive Geräuschunterdrückung sowie die Tonqualität allgemein. Dies kann man bei The Verge bestätigen. Die eher kritischen und nüchtern eingestellten Kollegen dort bescheinigen den neuen AirPods Pro in der Tat ein deutlich verbessertes ANC. Auch beim Ton ist man erfreut: Besser haben AirPods bei Apple noch nie geklungen, urteilte The Verge, bis hier her schon einmal eine klage Kaufempfehlung, da der Klang der ersten AirPods Pro bereits gut war.

Die neuen AirPods Pro halten länger durch

Auch bei der Akkulaufzeit ist Apple jetzt auf der Höhe der Zeit. Die Laufzeit mit einer Ladung wird mit sechs Stunden angegeben, anderthalb Stunden mehr als beim Vorgänger. Bei Engadget kann man Apples offizielle Angaben bestätigen.

Eine echte Neuerung ist die Touch-Einstellung für die Lautstärke. Sie wird von den Testern unterschiedlich bewertet. Als intuitiv und praktisch wird sie etwa beschrieben, an anderer Stelle aber auch als umständlich und fummelig.

Das neue Case kommt mit U1-Chip und Lautsprecher, um es bei Bedarf Wiederauffinden zu können. Der Signalton hierfür ist erfreulich laut, schreibt Wird. Die AirPods Pro kommen allerdings nach wie vor mit einem Lightning-Port am Case. Das ist vor dem offenkundig bevorstehenden Wechsel zu USB-C auch am iPhone ärgerlich.

