AirPods Pro / Max: Neue Beta-Software für Entwickler verfügbar

Apple hat eine neue Beta für die AirPods Pro und AirPods Max verteilt. Entwickler können seit einiger Zeit auch Beta-Versionen der AirPods-Firmware testen. Die neue Version wird innerhalb der nächsten Tage an alle registrierten Developer ausgeliefert. Die neue Beta verbessert unter anderem die Zuverlässigkeit des automatischen Gerätewechsels.

Apple hat eine neue Beta für die AirPods Pro und AirPods Max vorgelegt. Von der vorigen Version 5A5282d, erfolgt der Sprung auf die Version 5A5304a. Die Betas für die AirPods zu nutzen, ist dabei ein wenig umständlicher als die Installation einer iOS-Beta.

Verbesserung bei automatischem Gerätewechsel

Nötig ist hierfür zunächst ein iPhone mit der aktuellen Beta von iOS 16 und einen Mac, auf dem macOS Ventura in der aktuellen Beta und die Beta von Xcode 14 läuft. Das iPhone muss sodann per Lightning-Kabel an den Rechner angeschlossen und die Beta-Testoption in Xcode in den Einstellungen für AirPods-Tests aktiviert werden.

Einmal installiert, erhalten die AirPods Pro oder AirPods Max dann die weiteren Betas jeweils automatisch, eine Rückkehr zur stabilen Version ist allerdings erst mit dem Ende des Beta-Zyklus möglich.

Die jüngste Beta bringt laut Apple allgemeine Verbesserungen beim automatischen Gerätewechsel sowie weitere Stabilitätsverbesserungen. Schreibt uns gern in den Kommentaren, ob ihr die Neuerungen in der täglichen Nutzung bemerkt.

