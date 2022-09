Home Hardware AirPods Pro-Konkurrenz? Bose QuietComfort Earbuds II offiziell vorgestellt

Apple stellte auf seinem Event die AirPods Pro 2 mitsamt dem H2-Chip vor. Damit will der Konzern allem Anschein nach das ANC verbessern. Besseres ANC möchte auch Bose mit seinen brandneuen QuietComfort Earbuds II eermöglichen, die bereits gestern vorgestellt wurden. Hier gibt es eine kleine Übersicht.

Bose QuietComfort Earbuds II

Der erste Versuch kam 2020 auf den Markt und war damals schon zu groß und zu klobig. Bose hat die Kritik angenommen und mit dem Redesign die Ohrstücke und das Case deutlich kompakter gemacht, dabei aber mehr Technik verbaut.

Die soll sich vor allem um das ANC kümmern. Die verbaute Technik nennt der Hersteller „Custom-Tune-Klangkalibrierungstechnik“ und soll pro Ohr ein individuelles Hörprofil erstellen – woran dann das ANC und der Sound gekoppelt ist. Der Hersteller hob aber die Vorteile beim ANC hervor. So sollen dadurch Geräuscharten und Frequenzen reduzieren werden können, die üblicherweise von ANC-Verfahren nicht herausgefiltert werden. Dazu sollen Stimmen anderer Personen sowie schreiende Babys gehören. Solche Geräusche sollen die neuen Hörstöpsel soweit reduzieren, dass sie nicht mehr wahrnehmbar sind. Damit dies in der Praxis auch klappt, hat Bose die Silikontips in ein zweiteiliges System aufgeteilt: ein Stabilitätsband, das sich der Ohrkontur anpassen soll, und einen schirmförmigen Silikon-Ohrstöpsel, der für einen festen Sitz an der Ohröffnung sorgt.

Akkulaufzeit und Sonstiges

Auch bei der Akkulaufzeit hat sich etwas getan, das neue Modell soll sechs Stunden Laufzeit ermöglichen. Ein voll aufgeladenes Ladecase lädt die Ohrstöpsel wiederum dreimal auf, eine volle Aufladung soll nur eine Stunde benötigen. Das Case selbst kann via USB-C und Qi geladen werden. Die Earbuds II sind zudem nach IPX gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt.

Preise und Verfügbarkeit

Auch wie bei Apple muss man hier tiefer in die Tasche greifen: 299,99€ werden dafür nun fällig. Dafür können sich Interessenten mit Triple Black und Soapstone zwischen zwei Farben entscheiden. Bestellungen nimmt Bose ab sofort über seine Webseite entgegen, Auslieferung ist für den 15. September vorgesehen.

