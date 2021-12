Home Gerüchte AirPods Pro 2 sollen Ende 2022 erscheinen

AirPods Pro 2 sollen Ende 2022 erscheinen

Noch immer warten Kunden auf eine neue Ausgabe der AirPods Pro. Kommendes Jahr dürfte sich das ändern, allerdings werden die AirPods Pro 2 wohl erst Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Apple hat zwar zuletzt die AirPods 3 doch noch auf den Markt gebracht, die AirPods Pro werden allerdings nach wie vor in ihrer ersten und bis jetzt einzigen Version verkauft. Allerdings deutete sich in den letzten Monaten bereits an, dass kommendes Jahr ein Update für die AirPods Pro bei Apple auf dem Programm stehen dürfte. Dieses Update wird wohl gegen Ende des Jahres vorgelegt. Die AirPods Pro 2 werden im vierten Quartal 2022 auf den Markt gebracht, schreibt der bekannte und in der Regel gut informierte Analyst Ming Chi-Kuo in einer Notiz für Investoren.

Neues und kompakteres Design für die AirPods Pro?

Dem Vernehmen nach sollen die AirPods Pro 2 mit einem überarbeiteten Design erscheinen. Es könnte kompakter ausfallen, sodass die Stöpsel vollständig im Ohr verschwinden, ein Design ähnlich der Beats Fit Pro wäre denkbar, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Allerdings behaupteten im Kontrast dazu andere Quellen auch, Apple werde am Design der AirPods Pro kaum etwas ändern und nur einige Features ergänzen. Das Case könnte dagegen über einen Lautsprecher verfügen und separat in das Wo ist-Netzwerk eingebunden werden, Apfelpage.de berichtete.

Hier rechnen Beobachter unter anderem mit neuen Health- oder Fitnessfunktionen wie etwa einem integrierten Schrittzähler.

Welche Features sollten die AirPods Pro 2 eurer Meinung nach haben?

