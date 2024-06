Home Gerüchte AirPods mit Kameras kommen: 2026 könnte Massenproduktion starten

AirPods mit Kameras kommen: 2026 könnte Massenproduktion starten

Apple soll schon in wenigen Jahren AirPods mit Kamera herstellen. Die sind allerdings weniger zum Fotos schießen gedacht. Die Module sollen viel mehr die Performance und Gestensteuerung von VR-Anwendungen verbessern. Auch das 3D Audio dürfte davon profitieren.

Apple soll angeblich tatsächlich an AirPods mit Kameras arbeiten. Im Jahr 2026 werde das Unternehmen erste Modelle mit einem Kameramodul in die Massenproduktion bringen, schreibt der Analyst Ming-Chi Kuo in einer aktuellen Einschätzung. Dabei soll es sich allerdings nicht um klassische Linsen handeln, sondern Apple will die Stöpsel mit Infrarot-Moldulen ausstatten, vergleichbar denen, mit denen Face ID realisiert wird.

Vorteile für VR-Umgebungen

Wie der Analyst weiter ausführt, sollen diese AirPods diese Ausstattung vor allem in einem Nutzungsprofil gemeinsam mit der Vision Pro oder kommenden Vr-Headsets ausspielen. So soll die VR-Gestensteuerung durch in der Luft ausgeführte Steuerbewegungen durch diese AirPods-Kameras optimiert werden.

Auch das 3D Audio könnte davon profitieren, wenn der Nutzer etwa in eine bestimmte Richtung schaut, könnte der Ton in dieser Richtung betont werden.

Neben Ming-Chi Kuo rechnen auch andere Experten mit AirPods, die mit optischen Sensoren ausgestattet sind, so hatte bereits im Februar Mark Gurman erklärt, er erwarte ebenfalls solche Features kommender AirPods-Generationen. Apple könnte deren Ausstattung aber noch für weit mehr nutzen, als nur in Kombination mit der Vision Pro einige Komfortfunktionen zu realisieren, so der Redakteur von Bloomberg damals.

Laut Kuo sollen die AirPods mit Kameras wohl bei Foxconn gefertigt werden, dessen Kapazität könnte im Jahr 2026 bei etwa zehn Millionen AirPods-Paaren liegen.

