AirPods machen fast die Hälfte der weltweit genutzten TWS-Kopfhörer aus

Die AirPods sind auf dem Markt für Hearables nach wie vor eine dominierende Größe: Lange lagen Apples Kopfhörer hier scheinbar uneinholbar vorn, der Vorsprung könnte allerdings in den nächsten Jahren schrumpfen. Der Grund: Der Markt steht erst am Anfang seiner Entwicklung.

Apple ist auf dem Markt für Hearables nach wie vor weltweit tonangebend: Die Dominanz der AirPods wirkt auf den ersten Blick so erdrückend wie eh und je, das zeigt eine aktuelle Einschätzung der Marktforscher von Strategy Analytics. Danach kommen die AirPods auf fast 50% beim weltweiten Marktanteil bei TWS-Verkäufen.

Dahinter hat sich mit großem Abstand die Konkurrenz um Xiaomi, Samsung, Huawei und den anderen Akteuren versammelt.

Dominanz der AirPods könnte perspektivisch schwinden

Obwohl das noch immer nach einem Heimspiel für Apple aussieht, könnten die Statistiken der TWS-Verkäufe in den nächsten Jahren etwas interessanter werden.. Grund ist weniger eine zu erwartende Schwäche der AirPods, als ein erwartetes extremes Wachstum bei den Verkäufen insgesamt. Der Markt wuchs im letzten Jahr auch Pandemiebedingt um rund 90%, es wurden damit weltweit rund 300 Millionen Einheiten verkauft. Das ist aber erst der Anfang, so Strategy Analytics. In seiner Einschätzung geht das Marktforschungsunternehmen von einem noch fast nicht entwickelten Markt aus. Erst einer von zehn Verbrauchern weltweit besitze True Wireless Stereo-Kopfhörer, so die Analysten. Dies zeigt: Eine Sättigung des Marktes, wie es etwa bei den Smartphoneverkäufen zu beobachten ist, ist lange nicht erreicht. Vor diesem Hintergrund ist für die Zukunft von einem deutlich intensiveren Wettbewerb auf dem TWS-Markt auszugehen.

