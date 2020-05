AirPods sollen Lichtsensoren für neue Health-Features erhalten

Die AirPods erhalten in Zukunft womöglich neue Health-Features wie eine Pulsmessung. Hierfür sollen neue Umgebungslichtsensoren in die Kopfhörer eingebaut werden, einige Zulieferer bereiten sich angeblich bereits auf diese Erweiterung der Fertigung vor. Bis es so weit ist, vergeht aber wohl noch etwas Zeit.

Apple will seinen AirPods weitere Gesundheitsfunktionen spendieren, zu diesem Schluss kommt die in Taiwan erscheinende Zeitschrift Digitimes. In einem Bericht für Abonnenten schreibt das Blatt, Apple werde die AirPods mit Sensoren für Umgebungslicht ausstatten, wie sie etwa auch in Smartphones zum Einsatz kommen. Die für die AirPods vorgesehenenen Modelle sollen allerdings auf andere Weise genutzt werden. Diese Behauptung in Bezug auf die AirPods ist nicht eben neu.

AirPods könnten mit Licht den Puls messen

Wie in einem weiteren Report ausgeführt wird, steht hinter dieser neuen Ausstattung eine Ergänzung der AirPods mit biometrischen Gesundheitsfunktionen. Die Sensoren könnten etwa den Puls des Trägers messen, in Kombination mit den übrigen Sensoren wäre auch ein Schrittzähler denkbar. Digitimes geht sogar noch etwas weiter und fabuliert von einem Sensor zur Blutsauerstoffmessung, wie sie auch im Krankenhaus an Finger und Ohr zum Einsatz kommen. Um die neuen Umgebungslichtsensoren zu fertigen, soll der Zulieferer ASE Technology bereits neue Fabrikationsmaschinen geordert haben.

Digitimes erhält zahlreiche Informationen aus der Lieferkette, die teils sehr interessante Hintergründe haben, kommt bei deren Interpretation aber immer wieder zu abenteuerlichen oder voreiligen Schlüssen. So hatte man dort betwa bereits vor Jahren mit Health-Features in den AirPods gerechnet, die bis jetzt nicht kamen. Auch ist unklar, ob die klassischen AirPods diese dann auch erhalten werden, denkbar und wahrscheinlich wäre eher, dass die AirPods Pro entsprechend ausgestattet werden. So oder so ist nicht in weniger als einem bis zwei Jahren mit den neuen Features zu rechnen.

