Home Apple AirPods-Case aus Indien: Apple verlagert weitere Produktionsprozesse

AirPods-Case aus Indien: Apple verlagert weitere Produktionsprozesse

Die AirPods werden ab sofort auch in Indien gefertigt, wenigstens teilweise. Apple versucht seit einiger Zeit verstärkt, unabhängiger von China zu werden. Neben Indien spielt auch Vietnam eine wichtige Rolle bei diesem Unterfangen.

Die AirPods werden nun in noch einem weiteren Land zusammengesetzt: In seinem Bestreben, mehr Unabhängigkeit von China zu erreichen, hat Apple begonnen, Komponenten für die AirPods in dem Richter werdenden Land fertigen zu lassen. Das Kunststoff-Case wird nun von der indischen Abteilung des US-Fertigers Jabil hergestellt, der in Florida angesiedelt ist, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg. Von Jabil im Westen Indiens in der Stadt Pune in einer Fabrik mit 2.500 Beschäftigten gefertigten Cases werden nach China und Vietnam verschifft, wo inzwischen ebenfalls AirPods hergestellt werden.

Ein schwieriger Weg

Apple bemüht sich zwar um mehr Unabhängigkeit von China, der Weg etwa in Märkte wie Indien ist aber nicht leicht. So warten aktuell mehr als ein Dutzend chinesische Unternehmen auf Genehmigungen, in Indien mit ihrer Geschäftstätigkeit beginnen zu können. Die Regierung von Narendra Modi hatte zwar Anreize für die lokale Produktion von Drahtloskopfhörern in Aussicht gestellt, die Umsetzung lässt aber auf sich warten.

Innerhalb weniger Jahre sollen die iPhone-Fertigungen in Indien verdoppelt werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten ,doch auch damit hätte man noch keine echte Unabhängigkeit von China erreicht. Zumindest aber wäre die Verhandlungsposition Apples deutlich besser. Bis März diesen Jahres soll der Wert der iPhones, die in Indien gefertigt und für den europäischen Markt bestimmt sind, rund 2,5 Milliarden Dollar erreichen, eine Verdoppelung binnen Jahresfrist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!