Home Apple Die AirPods 4 sind da: ANC, Gestensteuerung und längere Akkulaufzeit – AirPods Pro2 und AirPods Max

Die AirPods 4 sind da: ANC, Gestensteuerung und längere Akkulaufzeit – AirPods Pro2 und AirPods Max

AirPods 4

Kate Bergeron stellte die neuen AirPods mit der Nummer 4 vor. Die AirPods 4 sollen noch besser passen und damit die bequemsten AirPods sein, die es je gab.

Sie haben den H2-Chip verbaut und sollen damit eine bessere Audio-Qualität ermöglichen. Sie haben – zum ersten Mal bei diesem Modell – das Active Noise Cancelling und natürlich auch den Transparenz-Modus. Aber nicht alle Modelle, denn Apple trennt in das Modell mit und ohne die Geräuschunterdrückung.

Sie kosten 149 Euro ohne Noise Cancelling und 199 Euro mit.

Sie besitzen den Knopf, der „Force Sensor“ genannt wird, eine 30-Stunden-Batterielaufzeit und eine neue Audio-Architektur. Sie können mit USB-C und mit dem Lade-Puk der Apple Watch kabellos geladen werden. Sie können auf das Nicken und Kopfschütteln reagieren und Siri sagen, einen Anruf nicht anzunehmen. Hinzu kommen die Funktion, die ein Gespräch besser hörbar machen, auch bei Außengeräuschen „Conservation Awareness“ und das Adaptive Audio. Dazu ein Personalized Spatial Audio.

Apple stelle dazu einige medizinische Funktionen vor, die die AirPods in ein Hörgerät verwandeln für Menschen, die nicht (mehr) gut hören. Der Clou: Das Profil wird auf andere Geräte übertragen. Außerdem sollen mit den AirPods Pro Hörtests durchgeführt werden.

Die AirPods Pro nehmen die Hörgesundheit ernst und schützen noch besser bei lauter Umgebung, dann werden die Geräusche noch besser ausgeblendet.

Die Liste der Funktionen:

Force Sensor

Transparenz-Modus

30 Stunden Batterielaufzeit

USB-C und kabellos Laden

Neue Akustik-Architektur

Siri-Interaktion mit Kopfbewegungen

Besser passende Form

H2-Apple Silicon-Chip

Einfaches Seup

Nahtlose Übertragung über die Apple-Geräte hinweg

Konversations-Modus

Adaptive Audio

Personalized Spatial Audio

AirPods Pro 2

Apple erweitert die Funktionen seiner beliebten AirPods Pro 2 und macht sie zu einem noch vielseitigeren Begleiter im Alltag. Im Fokus stehen dabei neue Gesundheitsfeatures, die vor allem auf den Schutz des Gehörs abzielen. Eine der spannendsten Neuerungen ist der sogenannte „Schutzmodus“. Mithilfe von Machine Learning werden laute Geräusche automatisch herausgefiltert, um die Geräuschbelastung für den Nutzer zu reduzieren. Besonders in lauten Umgebungen könnte dieses Feature den Tragekomfort und die Sicherheit deutlich erhöhen.

Darüber hinaus sollen die AirPods Pro 2 künftig in der Lage sein, einen 5-minütigen Hörtest durchzuführen. Dieser Test ermittelt regelmäßig das Hörvermögen des Nutzers, die Daten werden dann direkt in der Health-App gespeichert und ausgewertet. Damit könnten potenzielle Hörprobleme frühzeitig erkannt werden, was die AirPods zu einem nützlichen Werkzeug für die Gesundheitsvorsorge macht.

Eine weitere, besonders interessante Funktion wird ab Herbst verfügbar sein: Die AirPods sollen dann eine Hörhilfefunktion bieten, die es Menschen mit leichten Hörproblemen ermöglicht, die Kopfhörer wie eine Art Hörgerät zu verwenden. Allerdings steht die offizielle Freigabe der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA noch aus.

AirPods Max

Darüber hinaus stellte Apple die neuen AirPods Max vor, die nicht neu sind, aber in neuen Farben erhältlich und endlich USB-C erhalten haben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.