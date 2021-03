Home Daybreak Apple AirPods 3 verspätet? | Chinesen umgehen Anti-Tracking | iOS soll schneller wichtige Updates erhalten – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Es sieht schlecht aus für die AirPods 3. Ein Launch noch im März wird zunehmend unwahrscheinlich. Dafür lernt iOS womöglich bald, Sicherheitsupdates zügiger einzuspielen. Damit willkommen zur frühen Übersicht.

Kürzlich schon deutete sich an, dass Apple die AirPods 3 womöglich noch nicht so bald auf den Markt bringen werde. Nun stößt eine weitere Quelle ins selbe Horn. Ein bekannter Leaker träumt nicht mehr von AirPods in naher Zukunft. Das sind keine guten Nachrichten für Kunden, die bereits auf die neue Generation gewartet haben.

Apple arbeitet an neuer Methode zur Verteilung von Sicherheitsupdates

iOS ist bei den meisten Nutzern stets auf dem neuesten Stand. Dennoch könnte es schneller gehen, wenn ein dringendes Sicherheitspatch verteilt werden soll. Eine entsprechende Neuerung wird offenbar aktuell gerade für iOS vorbereitet, mehr dazu lest ihr hier.

Apples App-Tracking-Verbot soll umgangen werden

Die neue Möglichkeit für Nutzer, Apps das App-übergreifende Tracking zu verbieten, ist nicht nur Facebook ein Dorn im Auge. In China hat sich inzwischen ein breites Bündnis zusammengefunden, das diese neue Vorgabe von Apple umgehen möchte. Dies wird von dem Unternehmen zudem womöglich kaum wirksam unterbunden werden können, hier lest ihr weitere Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

In Russland kann die Regierung ab April eine Reihe von Apps zur standardmäßigen Installation auf jedem iPhone bei Auslieferung auswählen. Der Nutzer kann diese Auswahl zwar im Nachhinein noch aufheben oder anpassen, doch wie viele Nutzer werden das tun? Hier lest ihr mehr dazu.

In China gibt es kein Signal mehr.

Der sichere Messenger wird seit kurzem offenbar im Reich der Mitte blockiert. Telegram und Threema lassen sich auch nur unter erschwerten Bedingungen nutzen. Instagram und Facebook wurden schon lange auf den Index gesetzt, ob und wann sich bei Signal wieder etwas zum besseren ändert, ist offen.

Apple TV+ könnte erste Oscars bekommen.

Schon bei den Golden Globes war man erfolgreich, nun könnte Apple TV+ auch noch bei den Oscars abräumen. Zwei Originals wurden zumindest bereits nominiert, hier dazu mehr. Könnt ihr diese Nominierung nachvollziehen?

Damit wünsche ich euch einen entspannten Mittwoch.

