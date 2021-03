Home Gerüchte Schlechte Aussichten: Leaker träumt nicht von AirPods 3

Wir können uns womöglich doch darauf einstellen, dass die AirPods 3 nicht mehr im März vorgestellt werden. Nun hat sich noch ein bekannter Leaker entsprechend geäußert, diese Aussage kann man auch in ihrer minimalistischen Form dahingehend deuten, dass die AirPods 3 so bald nicht vorgestellt werden.

Also doch keine AirPods 3 im März? Nun hat sich ein bekannterer Leaker ebenfalls zu dem Thema geäußert – in gewohnt dürren Worten schrieb l0vetodream auf seinem chinesischen Social Media-Account, dass in seinen Träumen keine AirPods vorkämen.

Die Leaks von l0vetodream sind zumeist so formuliert und diese jüngste Aussage kann damit so verstanden werden, dass er nicht an einen baldigen Launch der AirPods 3 glaubt. In der Vergangenheit hatte der Leaker zutreffend vorausgesagt, dass Apple das MacBook Pro 13 Zoll und das MacBook Air zunächst mit Apple Silicon-Prozessoren ausstatten würde und die präzisen Farben der Cases für das aktuelle iPad Air vorausgesagt.

Zuvor hatten bereits Beobachter von TF International Securities angedeutet, die AirPods 3 werden wohl nicht vor dem dritten Quartal in die Massenfertigung gehen. Daraus würde dann ein Launch im Herbst, frühestens. Auch ging dieser Ausblick einher mit einer eher pessimistischen Prognose hinsichtlich der Verkaufszahlen der AirPods für das laufende Jahr, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

AirPods 3 kommen wohl im Design der AirPods Pro

Dabei schien alles schon recht klar zu sein: Die AirPods 3 zeigten sich zuletzt auch häufiger in diversen Leaks, auch Bilder wurden verbreitet, Apfelpage.de berichtete. Apple wird sich hier dem Vernehmen nach weitgehend am Design der AirPods Pro bedienen, jedoch bestimmte Funktionen wie die aktive Geräuschunterdrückung weglassen, die den Premium-Kopfhörern vorbehalten bleiben dürften. Unklar ist noch, ob Apple die aktuellen AirPods 2 mit dem Start der neuen Generation abkündigen wird. Apple sieht sich hier einer problematischen Situation gegenüber, vorausgesetzt, man möchte die Preise für die AirPods 3 höher ansetzen.

