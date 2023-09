Home Apple Ärger zum iPhone-Launch: Apple-Mitarbeiter in Frankreich kündigen Streik an

Apple-Mitarbeiter in Frankreich wollen ihrem Arbeitgeber den iPhone 15-Start am Freitag verhageln. Die gewerkschaftlich organisierten Store-Mitarbeiter kündigten für Freitag und Samstag Arbeitsniederlegungen an. Zur Begründung verwiesen sie auf ignorierte Forderungen aus der Belegschaft. Apple reagierte bislang noch nicht.

Am Freitag geht das neue iPhone 15 in den Verkauf und diesen Termin haben sich Apple Store-Mitarbeiter in Frankreich ausgesucht, um ihrem Brötchengeber Sand ins Getriebe zu streuen. Die Gewerkschaftsorganisation CGT teilte Apple Retail Frankreich mit, man werde am 22. und 23.09. zu Arbeitsniederlegungen in den Stores aufrufen, wie das Handelsblatt berichtet.

Zugleich wolle man eine Protestveranstaltung vor der Oper Garnier unweit des Pariser Flaggschiff-Store abhalten.

Mitarbeiter: Apple ignoriert berechtigte Forderungen

Zur Begründung hieß es, Apple Frankreich habe die legitimen Forderungen der Beschäftigten ignoriert, damit dürften Anliegen hinsichtlich Gehälter und Arbeitszeit gemeint sein.

Französische Zeitungen zitieren den Gewerkschafter Karine Chouchane mit einer Einschätzung, wonach rund drei Viertel aller in französischen Apple-Geschäften arbeitenden Mitarbeiter in den kommenden Tagen in Streik treten könnten. Apple hat sich zu der Angelegenheit noch nicht geäußert. Ob das Unternehmen kurzfristig noch das Gespräch mit den französischen Angestellten suchen wird, um einen Arbeitskampf zu verhindern, ist unklar. Französische Beschäftigte sind allerdings für ihre unbeugsamen Streik-Tugenden bekannt und legen Unternehmen und Betriebe häufig wochenlang still, wenn ihre Lohnforderungen unberücksichtigt bleiben.

