Adobe Premiere Pro erhält Update: KI-Unterstützung und mehr

In wenigen Wochen erscheint ein größeres Update für Adobes Videobearbeitungssoftware Premiere Pro. Dieses beinhaltet nicht nur neue Features wie textbasierte Bearbeitungsoptionen, sondern auch ein automatisches Tone Mapping.

Adobe hat ein größeres Update für seine Videobearbeitungssoftware Premiere Pro angekündigt, das eine Reihe neuer Funktionen mit sich bringen soll. So soll es nun unter anderem möglich sein, Videos auf Grundlage von Text zu bearbeiten. Dabei findet Adobes KI-Software Sensei Verwendung, welche importierte Videosequenzen automatisch analysieren und Gesagtes in Text umwandeln soll, sodass dieser in der Timeline erscheint. Für einfacheres Schneiden von Videos kann auch gezielt nach einem bestimmten Text gesucht werden.

Ein weiteres neues Feature ist das automatische Tone Mapping und eine Logo Colour Detection, welche es ermöglichen, HDR-Filmmaterial aus verschiedenen Quellen so miteinander zu kombinieren, dass die Farbtöne automatisch angepasst werden und jegliche Diskrepanzen nicht manuell korrigiert werden müssen.

Darüber hinaus wurde auch die Funktion für die Zusammenarbeit an einem Projekt verbessert. In der kommenden Version soll es möglich sein, zu sehen, wer gerade Änderungen an einem Projekt vornimmt. Aber auch ein spezielles Offline-Feature soll darin enthalten sein, durch das Nutzerinnen und Nutzer offline an diesem weiterarbeiten können ohne dabei den bisherigen Fortschritt zu überschreiben. Außerdem können bestimmte Sequenzen gesperrt werden, sodass diese von anderen nicht bearbeitet werden können.

Auch After Effects erhält Update

Neben Premiere Pro soll auch After Effects demnächst mit neuen Funktionen ausgestattet werden. So soll dessen Benutzeroberfläche beispielsweise um ein neues Eigenschaftenbedienfeld erweitert werden, das die Bearbeitung von Textebenen vereinfachen soll.

Interessierte können sich die neuen Funktionen bereits auf der diesjährigen NBA Show ansehen, bevor die jeweiligen Updates im Mai von allen Nutzerinnen und Nutzern geladen werden können.

