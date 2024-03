Home Apps Ab sofort: CoD Warzone Mobile im App Store vorbestellen

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 1. März 2024 um 16:04 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Freunde des gepflegten Zockens aufgepasst: Hier gibt es eine News für euch. Das iPhone 15 Pro hat Apple unter anderem als die perfekte Gaming-Maschine vermarktet. Hochauflösende AAA-Spiele in Konsolen-Qualität sollen mit dem aktuellen Top-iPhone die Gaming-Branche auf den Kopf stellen. Ob das auch passieren wird, werden wir beobachten. Jetzt gibt es ein neues Spiel zum Vorbestellen.

Auf der September-Keynote wurde unter anderem mit „Assassins Creed Mirage“ für das iPhone 15 Pro geworben, welches durchaus an das Erlebnis auf der Xbox oder PlayStation herankommen sollte. Auch „Resident Evil Village“ ist bereits verfügbar. Nun kommt ein weiteres Game hinzu: Ab sofort kann man sich im App Store für den Release von Call of Duty Warzone Mobile registrieren. Zumindest geben das die Entwickler auf ihrer Website an.

„Bestes Battle Royal Erlebnis“ auf dem iPhone 15 Pro

Scannt man den Code, bekommt man im App Store folgende Meldung angezeigt: „App nicht verfügbar. Diese App ist derzeit in deinem Land oder deiner Region nicht verfügbar.“ Ob das wirklich an der Region liegt oder ob die App noch nicht scharf geschalten wurde, ist fraglich. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir den Code mit einem iPhone 14 Pro gescannt haben. Auch wenn Apple explizit die Pro-Reihe des iPhone 15 als kompatibel hervorhebt, wäre das doch sehr untypisch.

Der neue Chip im iPhone 15 Pro sorgt dafür, dass ein noch besseres Spielerlebnis möglich wird. Call of Duty ist ein direkter Konkurrent zu Erfolgsspielen wie PUBG Mobile. Wir haben euch hier den offiziellen Trailer eingebettet:

Die Entwickler werben mit der besten Erfahrung für Battle-Royal-Spiele. Dazu beitragen soll die hohe Quote an echten Kontrahenten. Bis zu 120 Spieler können pro Lobby gegeneinander antreten. Das Spiel kommt am 21.03. auf den Markt, wer sich vorher registriert, bekommt später In-Game-Belohnungen.

