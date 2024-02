Home Sonstiges Ab kommender Woche erscheint Magenta TV in neuem Glanz

Ab kommender Woche erscheint Magenta TV in neuem Glanz

Wer neben IPTV verschiedene Dienste wie Netflix und Disney+ in einem Paket bündeln will, kann dies bei der Telekom tun. Der Bonner Konzern verkauft dies als Magenta TV und dies wird in der kommenden Woche in neuem Glanz erstrahlen.

Magenta TV in neuem Glanz

Wie die Telekom nun in einer Pressemitteilung ankündigte, wird Magenta TV ab der kommenden Woche in einem neuen Glanz erstrahlen. Zu den Neuerungen gehören ein übersichtlicheres Design, eine personalisierbare Benutzeroberfläche, eine „schnellere Plattform“ und eine sprachgesteuerte Suchfunktion. Als Basis nutzt die Telekom Android, was laut eigenen Aussagen entscheidend für die Verbesserung der Performance war. Eine personalisierte Startseite ermöglicht es den Kunden, ihre Lieblings-Apps nach ihren Vorlieben anzuordnen. Die intelligente Suchfunktion, die auch per Sprachassistent genutzt werden kann, durchsucht sowohl TV- als auch Streaming-Inhalte. Ab sofort erscheinen alle relevanten Informationen zu einem Format direkt auf einen Blick: die kostenlose Verfügbarkeit bei MagentaTV oder bei Partnern ist mit einem grünen Haken gekennzeichnet. Mit nur einem Klick kann man anschließend auswählen, auf welcher Plattform die Wiedergabe starten soll.

Ab dem 15. Februar verfügbar

Wie eingangs erwähnt, versteht sich Magenta TV als Aggregator und wird unter den Namen Magenta TV+ die Megathek sowie das Streaming-Angebot mit einer großen Auswahl an kostenlosen Serien und Filmen führen. Der neue Look bringt zudem neue Tarife mit sich: Die heutigen Tarife MagentaTV MegaStream, MagentaTV Smart sowie MagentaTV Basic wird es auch mit dem neuen MagentaTV geben. Neu hinzu kommt der Tarif MagentaTV SmartStream. Dieser bündelt die werbeunterstützten Versionen von Netflix, Disney+ und RTL+ zu einem monatlichen Grundpreis von 17 Euro. Zusätzlich wird der All-in Tarif MagentaTV Megastream durch die Inklusivleistung RTL+ Max ohne Musik aufgewertet. Die Umstellung der Benutzeroberfläche wird in der kommenden Woche zum 15. Februar 2024 eingeführt.

