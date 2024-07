Home iPhone Ab 2026: Änderungen für die iPhone-Kamera deuten sich an

Ab 2026: Änderungen für die iPhone-Kamera deuten sich an

Für die Kamera im iPhone steht womöglich eine Änderung an: In Zukunft könnte Apple hier auf Sensoren von Samsung setzen. Bislang liefert Sony diese Komponenten für die iPhone-Kameras.

Apple bereitet womöglich eine größere Änderung in seinen Lieferbeziehungen in Bezug auf die Kamera im iPhone vor. In zukünftigen Modellen sollen dem Vernehmen nach Sensoren von Samsung zum Einsatz kommen.

Apple habe bereits Vorverträge über die Lieferung eines 1/2,6-Zoll-Sensors geschlossen, der 48 Megapixel auflösen soll, schreibt der zumeist gut unterrichtete Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities.

Der Experte liegt mit seinen Prognosen, die auf Informationen aus der Lieferkette beruhen, oft richtig.

Wird Sony nach Jahren abgelöst?

Apple und Samsung sind schon lange durch enge Lieferbeziehungen miteinander verbunden. Der iPhone-Konzern bezieht etwa seit vielen Jahren OLED- und LCD-Panels von Samsung Display. Speicherbausteine des südkoreanischen Mischkonzerns stecken ebenso in vielen iPhones und Macs.

Aber auch zu Sony bestehen schon lange Beziehungen, die vision Pro setzt etwa auf Displays des japanischen Tech-Konzerns.

Die Hintergründe eines möglichen Wechsels des Zulieferers für die Bildsensoren sind nicht ganz klar,, Apple soll Bedenken hinsichtlich der Verlässlichkeit und Innovationsgeschwindigkeit haben. Sony wird offenbar weniger als Samsung zugetraut, neue Technologien für die iPhone-Kamera zeitnah bereitstellen zu können.

