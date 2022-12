Home Deals 4. Tag des 2022er Countdown bei iTunes: Noch schnell „Sonic: The Hedgehog 2“ für 4,99€ sichern

4. Tag des 2022er Countdown bei iTunes: Noch schnell „Sonic: The Hedgehog 2“ für 4,99€ sichern

Verfasst von Patrick Bergmann // 4. Dezember 2022 um 21:05 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Es ist der zweite Adventssonntag und das vierte Türchen darf geöffnet werden. Das gilt natürlich auch für den diesjährigen Countdown bei iTunes und Videospielfreunde der 90er dürfen sich hier freuen. Denn es gibt den zweiten Teil mit dem weltbekannten Igel.

Vierter Tag im 2022er Countdown

Der beliebteste blaue Igel der Welt (gesprochen von Julien Bam) ist zurück und erlebt in SONIC THE HEDGEHOG 2 ein neues großartiges Abenteuer: Nachdem sich Sonic in Green Hills niedergelassen hat, will er beweisen, dass er das Zeug zum echten Helden hat. Die Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten, als er von Erzfeind, Dr. Robotnik, und dessen neuem Partner, Knuckles, herausgefordert und auf die ultimative Probe gestellt wird. Das Bösewicht-Duo ist auf der Suche nach einem rätselhaften Smaragd, der die Macht hat, die Zivilisationen zu zerstören. Wie gut, dass auch der energetischste Igel der Welt Verstärkung bekommt und fortan Kumpel Tails an seiner Seite hat. Gemeinsam begeben sie sich auf eine actiongeladene Reise rund um den Globus, um den geheimnisvollen Edelstein zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!