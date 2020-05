Interessant: Bill & Melinda Gates Foundation kauft fleißig Apple Aktien

Nach Angaben der SEC (United States Securities and Exchange Commission), der Börsenaufsicht in den USA, hat die Bill & Melinda Gates Foundation sich ordentlich mit Aktien des ehemaligen Konkurrenten von Bill Gates eingedeckt. 501,044 Aktien von Apple soll die Stiftung im Q1 2020 erworben haben, vermutlich als die Kurse tief standen.

Seither legte der „AAPL“-Kurs um knapp 25% zu, was folglich auch der Stiftung entsprechende Kursgewinne beschert haben dürfte, selbst wenn man nicht an den Tiefpunkten gekauft hatte.

Während es kaum überrascht, dass die Bill & Melinda Gates Foundation seine knapp 40 Milliarden US-Dollar an Vermögen, die in der Stiftung verwaltet werden, auch versucht zu vermehren, ist das Investment in Apple natürlich ein stilles Zugeben des aktuellen Erfolgs von Apple, zumindest auf der betriebswirtschaftlichen Seite. Hatte Gates doch über Jahrzehnte eher ein mindergutes Verhältnis zu Apple und seinem Gründer Steve Jobs, verdient man jetzt am Erfolg des neusten iPhones mit. Der Allgemeinheit kann dies zwecks des positiven Einflusses der Stiftung ja recht sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!