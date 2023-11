Home Apple 27 Zoll-iMac abgesagt | iMacMacBook überzeugt durch Schwarz | M3-iMac enttäuscht mit Zubehör – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apples neue Macs sind bereits im Handel und die Reviews schießen ins Kraut. Die Begeisterung ist nicht universell. Einige Redaktionen haben deutlich was zu kritisieren – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat seine neuen Macs vor einer Woche vorgestellt und die verschiedenen Redaktionen haben sich bereits auf die neuen Maschinen gestürzt. Sie kommen dabei zu durchaus verschiedenen Ergebnissen. Einstimmig wird der neue M3 gelobt: Der macht überall eine gute Figur, doch darüber hinaus bleibt nicht sehr viel. Und so kommen die Reviewer auch rasch zu dem, was nicht so gefällt, etwa am iMac.

Das MacBook Pro ist cool in Schwarz

Und dass beim MacBook Pro das neue Space Black mit eins der größten Highlights ist, spricht irgendwie auch für sich, immerhin, der neue M3 beeindruckt hier besonders in den Pro-Versionen, hier dazu mehr.

Der große iMac ist tot, oder

Apple hat sich offenbar von einem großen iMac verabschiedet. Nicht nur wurde kein 27 Zoll-Modell auf der Keynote neulich vorgestellt, ein solcher sei auch nicht in Planung, so Apple, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Mit Eigenentwicklungen hat man schon bei den Chips gute Erfahrungen gemacht, warum nicht auch mit Batterien? Apple soll eigene Zellen entwickeln, die deutliche Leistungsgewinne versprechen, hier dazu mehr.

Dies wird ein Jahr ohne iPads.

Apple wird dieses Jahr wohl keine neuen iPads mehr vorstellen, das scheint inzwischen wohl recht sicher zu sein, die neuen Modelle sind angeblich noch nicht fertig. Dafür sollte es kommendes Jahr geradezu iPads regnen, hier dazu mehr.

Wie schlägt sich der M3 im Vergleich?

Der M3 in seinen verschiedenen Varianten musste sich schon in allerhand Benchmarks beweisen. Ein weiterer Durchgang stellte den M3 Pro gegen den M2 Pro und die Ergebnisse waren durchaus nicht uninteressant, hier dazu mehr.

Das Apple Watch-Akkuproblem sollte bald beseitigt sein.

Apple Watch-Nutzer klagen seit einiger Zeit über eine deutlich verkürzte Akkulaufzeit. Dieser Bug soll mit watchOS 10.1 eingeführt worden sein, doch ein Hotfix sei bereits in Arbeit, heißt es, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

