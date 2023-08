Home Featured 17! Darauf können wir uns freuen! (Die Kolumne)

17 ist eine Primzahl. Und wenn Sie nun zu Recht sagen, das ist bis iOS 99 keine so großartige Sensation, schließlich gibt es bis dahin (macht Apple so weiter, wird das im Jahre 2105 der Fall sein, was ich persönlich allerdings stark bezweifele) 25-mal Primzahlen und schon iOS 13 (2019), iOS 11 (2017), iOS 7 (2013), iOS 5 (2011) und iPhone OS (so hieß das damals) mit der Nummer 3 (2009) und 2 (2008) waren welche, dann spüren Sie den Hauch des Satzes des Euklid von Alexandria aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert und wenn Sie diesen Bandwurmsatz lernen, haben Sie ein 1a-Klugscheißer-Thema auf der nächsten Party, zumindest bis zur nächsten Apple-Keynote am 12. September (2023). Was wollte ich sagen? Hier meine 17 Highlights, auf die ich mich in iOS 17 und Co freue:

1) Passwörter teilen

Der Familie, aber auch meinen Kumpels darf ich nun meine Passwörter weitergeben, so dass wir uns den Netflix-Account teilen (Ach nein, genau DAS geht nicht mehr). Aber es gibt vielleicht Situationen, in denen eine Dritte (oder eine definierte Gruppe Dritter) ein Passwort (geht auch mit Passkeys!) von mir benötigt, jetzt also einfach per Teilen-Funktion.

2) Kontaktbilder

Wer sich stundenlang Mühe mit einem Memoji gemacht hat und sein Bild in der Öffentlichkeit (so wie Apple selbst) kontrolliert wissen will, der kann nun ein „ContactPoster“ einrichten. Das taucht nun auf dem anderen iPhone auf, zum Beispiel bei einem Anruf. Achtung: Beide Seiten müssen die 17 haben!

3) Sicherere Foto-Mediathek

Habe ich leichtsinnigerweise oder völlig genervt einer App einen Vollzugriff auf meine Fotos erlaubt, so erinnert mich iOS 17 (auch iPad OS 17) regelmäßig daran. Prima, denn der Vollzugriff erlaubt auch den Zugriff auf Metadaten der Fotos, was zum Beispiel auch den Standort der Aufnahme bedeuten kann.

4) Fitness+ als Stapel

Ja, ich oute mich als Fitness+Nutzer. Ich nenne die Yoga-Lehrerin Jessica eine Freundin, die mich Achtsamkeit lehrt. Mit der 17 könnte ich verschiedene Workouts zu einem Gesamtkonzept zusammenstellen und den Stapel von vorne bis hinten abarbeiten, wenn ich das möchte (,obwohl mir persönlich meist ein Training ausreicht).

5) Profile in Safari

Wer bislang in verschiedenen Szenarien den Browser nutzte, zum Beispiel beruflich und privat, der war auf einen zweiten Browser angewiesen. Mit iOS 17 lassen sich in Safari Profile anlegen.

6) Face ID für Safari

Wer Browser wie DuckDuckGo benutzt, kennt die Funktion, dass zum Beispiel die Favoriten noch zusätzlich per Face- (oder Touch-) ID abgesichert sind. Das kann Safari nun für den gesamten privaten Surf-Modus. Die dortigen Seiten werden erst nach einer Authentifizierung angezeigt.

7) iMessage: Transkription der Sprachnachricht

iMessage hat einige nette neue Funktionen. So werden Sprachnachrichten automatisch als Text transkribiert (steckt Siri dahinter? Vielleicht höre ich zur Sicherheit doch mal ab! Und wieder: Beide Seiten benötigen 17!). Eine Sprachnachricht kann ich jetzt also auch lesen. Klingt wie ein Widerspruch, ist aber auf jeden Fall super!

8) iMessage: Plus-Button

iMessage sieht aufgeräumter auf, denn einige der Funktionen verschwinden hinter dem Plus-Button, zum Beispiel Fotos oder Check-In (siehe unten).

9) AirTags teilen

Naja, das würde man mit einer Stichsäge als geübter Hobbybastler auch irgendwie hinbekommen, aber hier ist etwas anderes gemeint. AirTags können bald bis zu fünf Personen gehören. So nervt mich nicht immer der Autoschlüssel meiner Frau und wir beide können ihn bei Bedarf gemeinsam suchen, was wiederum das Gemeinschaftsgefühl stärkt.

10) CarPlay von nervigen Kindern

Mitfahrer im Auto können bei CarPlay nun ihre Musik abspielen. Oder die Bibi-Blocksberg-Kassette, wahlweise Benjamin Blümchen, Drei Fragezeichen oder andere.

11) Bestätigungscodes automatisch löschen

Einige Dienste verschicken als Zweifaktorauthentifizierung (noch ein Wort für die Party des Anfangs) einen SMS-Code. Den kann iOS 17 nun automatisch wieder löschen, schließlich ist die SMS nach Gebrauch nur noch Datenmüll.

12) PDF-Formulare, die keine sind

Formulare im PDF sind entweder richtige Formulare, man kann also Text einfügen oder Häkchen setzen oder es sind reine PDF-Dokumente ohne diese Funktion. Die 17 erkennt so etwas und man kann auch Nicht-PDF-Formulare als PDF-Formulare nutzen und Text einfügen oder Häkchen setzen. (Diesen Satz NIE auf einer Party bringen!)

13) Offline-Karten

Ja, andere wie Google Maps können das schon seit ihrer Einführung für die Lewis-and-Clark-Expedition im Jahre 1804 bis 1806, trotzdem: Danke, Apple. Spät, aber endlich!

14) Check-In

Die Funktion wird Eltern (,die übrigens nicht mehr Helikopter-Eltern genannt werden wollen, sondern Curling-Eltern) aufhorchen lassen. Sie heißt „Wegbegleitung“ und sendet automatisch eine Nachricht, wenn eine Person ihr Ziel erreicht. Kommt der Sohn also sicher bei Oma an, brauchen Mama und Papa keine Angst mehr haben, dass er vor lauter Pflaumenkuchen vergisst, kurz Bescheid zu geben.

15) Sicherere Termine

Dritt-Apps erhalten standardmäßig nur noch Schreibrechte auf meinem Kalender, aber keine Leserechte. Möchte ich das, so muss ich es ausdrücklich erlauben.

16) Siri

Mein Lieblingssprachassistent hört nun auf ihren Namen und ich muss kein etwas ordinäres „Hey“ voranschicken. Wer sich nicht umgewöhnen möchte oder kann: Es funktioniert beides! Und… Siri erhält zwei neue deutsche Stimmen (ich erwarte Hausmeister Krause und Verkäuferin Rita Kruse – die Älteren werden wissen, wen ich meine). Hier gilt das gleiche wg. Umgewöhnung.

17) (Das Beste zum Schluss) Snoopy!

(Ja, ist watchOS 10 und nicht 17, aber ich freue mich doch so darauf!) Snoopy als Watchface.

Fazit

Viele tolle Kleinigkeiten, manche überfällig, aber sei es drum. Die Beamten in Cupertino sind eben nicht so dynamisch, dafür sorgfältig. Was sind ihre Highlights? In die Kommentare damit!

