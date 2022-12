Home Deals 15. Tag im 2022er Countdown bei iTunes: Heute „Massive Talent“ für 3,99€ sichern

Kaum zu glauben, aber wahr: Nicolas Cage war in den 90ern der Publikumsnagnet in Hollywood, welcher die Kassen klingeln ließ. Filmen wie „Nur noch 60 Sekunden“ und Co sei Dank. Doch ab Mitte der 2000er wurden die guten Filme weniger, sodass Nicolas Cage in vielen B-Movies mitspielen musste – das zuvor verdiente Geld wurde mit vollen Händen ausgegeben. Daraus lässt sich ein spannender Film basteln und wir kommen zum heutigen Countdown-Inhalt.

Action-Komödie mit Nicolas Cage als Nicolas Cage, Neil Patrick Harris (How I met your Mother) und Pedro Pascal (The Mandalorian). Sein Talent und seine Karriere sind legendär – legendär gescheitert… Einst war Nicolas Cage ein Superstar. Aber dann hat er einfach zu viele schlechte Filme gedreht. Doch er hat noch ganz andere Sorgen, denn seine Tochter will nichts mehr von ihm wissen und er steht vor dem finanziellen Ruin. Da kommt das verlockende Angebot des Milliardärs Javier Gutierrez (Pedro Pascal) gerade recht: Für eine Million Dollar soll Cage als Star bei seiner Geburtstagsparty auftreten. Kurz darauf klopft auch noch die CIA bei ihm an, denn der Milliardär ist ein gefürchteter Verbrecher! Cage soll deshalb bei der Party undercover Informationen beschaffen. Als Superfan Javier auch noch Nicolas‘ Ex-Frau und Tochter einfliegen lässt, muss Cage die Rolle seines Lebens spielen: Denn wenn er auffliegt, ist nicht nur er in Gefahr…

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal. Ihr solltet also nicht lange zögern und lieber gleich zuschlagen.

