Home Apple Watch 10 Jahre Apple Watch: Fitness „Geburtstags-Challenge“ geplant

10 Jahre Apple Watch: Fitness „Geburtstags-Challenge“ geplant

Die Apple Watch feiert 2025 ihren zehnen Geburtstag. Die Uhr gehört zu den beliebtesten Sport-Equipments überhaupt. Nachdem die Apple Watch Series 10 die großen Redesign-Versprechen enttäuschte, scheint Apple zumindest eine entsprechende Fitness-Challenge zu planen.

Das geht aus der aktuellen Betaversion von iOS 18.2 hervor. Mit Fitness-Abzeichen feiert Apple traditionell große Ereignisse. Dazu zählen hauptsächlich Feiertage, an denen sich Apple Watch-Nutzer durch Abschluss eines bestimmten Workouts eine digitale Trophäe verdienen können.

iOS 18.2 deutet auf Feierlichkeiten hin

Da die erste Apple Watch im April 2015 veröffentlicht wurde, steht in wenigen Monaten der 10. Geburtstag an. Die Party-Vorbereitungen scheinen bereits jetzt zu laufen. Wie MacRumors herausgefunden hat, befinden sich in iOS 18.2 Codeschnipsel mit der Bezeichnung „Ten Year Celebration“.

Ebenfalls seinen zehnten Geburtstag feiert im kommenden Jahr Apple Music. Da es im Code aber eindeutige Verweise auf eine Fitness-Challenge gibt, scheint es sich bei den Vorbereitungen tatsächlich um die Uhr zu drehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.