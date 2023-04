Home Featured 1 Jobs – Wenn Apples Maßeinheiten kommen (Die Kolumne)

Die größte Ehre, die die Wissenschaft zu vergeben hat, ist die Unsterblichkeit des eigenen Namens als Maßeinheit. Anders Celsius hat sie und auch Daniel Gabriel Fahrenheit – beide werden zur Messung der Temperatur tagtäglich genutzt. Ampere war ein Mensch wie auch Watt, Curie (eigentlich zwei Menschen: Marie und Pierre) und Joule. Stellen wir uns kurz vor, welche Maßeinheiten unsere geliebte Hinterhoffirma im Silicon Valley bekäme. Beginnen wir mit dem Übervater:

1 Jobs

Jobs – Maßeinheit zur Messung der maximalen Außenwirkung, gemessen in Presseartikeln bei der Veröffentlichung eines halbfertigen Produkts. Diese Maßeinheit wird oft in Werbeagenturen verwendet, die für andere Firmen als Apple arbeiten, reichen dort oft bis 0,2 Jobs, nie darüber.

1 Siri

Siri – Maßeinheit zur Messung der digitalen Ignoranz bei scheinbarer Aktivität, gemessen in vertröstenden Antworten wie „Das verstehe ich nicht“ – „Einen Augenblick“ – „………“. Sie sollen dem Nutzer Arbeit bei völliger Unkenntnis vorgaukeln. Diese Maßeinheit wurde ursprünglich verwendet in elektronischen Systemen, zuletzt vermehrt von Wirtschaftsakteuren zweckentfremdet.

1 Cook

Cook – Maßeinheit für das Geldverdienen, gemessen in Nettoumsatz eines Quartals. 1 Cook erreicht, wer pro Jahr etwa 400 Milliarden Dollar netto verdient. In dieser Rechnung hat Alphabet etwa 0,70 Cook in 2022 erreicht, Mercedes Benz 0,38 Cook.

1 Federighi

Federighi – Maßeinheit für Eloquenz auf einer Bühne bei gleichzeitig perfekter Frisur, gemessen in Applaus des Publikums oder Likes eines Live-Streams. Berühmte Negativ-Beispiele sind deutsche Kanzler wie Angela Merkel (0,02 Federighi) und Olaf Scholz (0,0005 Federighi). Selbst Steve Jobs erreichte nur 0,5 Federighi wegen unperfekter Frisur. Künstleragenturen werben vermehrt mit einem Coaching und versprechen das Erreichen eines 0,75-Federighi-Niveaus.

1 Apple

Apple – ursprünglich ein Obst – Maßeinheit für die bedingungslose Ergebenheit zu einer Marke, gemessen an Verkaufszahlen aller (!) Produkte bei Stammkäufern. Nur wenige Marken erreichen nahezu 1 Apple, so Harley Davidson (0,8 Apple) oder Audi (0,7 Apple). In der jüngsten Firmengeschichte seit der Industrialisierung ist kein Fall bekannt, dass eine andere Firma als Apple 1 Apple erreicht hätte. Traditionell niedrige Werte erreichen Social-Media-Angebote in der Gruppe der 11- bis 21-Jährigen (zum Beispiel Facebook 0,003 Apple).

1 Airpower

Airpower, Maßeinheit für heiße Luft, gemessen in der Differenz von Ankündigung und Erscheinungsdatum (wird in negativer Skala berechnet, also Minus 1 Airpower). Viele Politiker und Manager übertreffen Apple in Airpower bei weitem und erreichen mühelos Werte von Minus 50 Airpower, historisch legendär ist Helmut Kohl mit seinen „Blühenden Landschaften“.

Habt ihr weitere Vorschläge? Gerne in die Kommentare!

Unser Kolumnist Dr. Marco ist im Twitter-Urlaub, aber auf Mastodon: fileccia@dju.social

