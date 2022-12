Home iCloud / Services Zweite Staffel von „Slow Horses“ startet heute auf Apple TV+

Zweite Staffel von „Slow Horses“ startet heute auf Apple TV+

Apple TV+ verfügt mittlerweile über eine überraschend große Anzahl an Serien, wobei Ted Lasso und Severance sicherlich am bekanntesten sind. Doch wer es etwas schrullig mit einer gehörigen Portion Spannung mag, der findet in „Slow Horse“ neues Serienfutter. Ab heute läuft die zweite Staffel an.

Staffel 2 von Slow Horses

Die Serie überzeugt nicht nur dank Gary Oldman in der Hauptrolle, auch der Plot verspricht Spannung. Im Slow Horses parkt der MI5 die Agenten, die während ihrer Ausbildung oder im aktiven Einsatz jämmerlich versagt haben. Und doch kommt es auf die Abteilung am Ende des Tages an. In der zweiten Staffel muss eine Verschwörung im Kalten Krieg mit Beteiligung russischer Spione vereitelt werden. Die Serie adaptierte Apple dabei aus den gleichnamigen Romanen von Mick Herron. Was noch besonders zu erwähnen ist, Apple TV+ strahlt die zweite Staffel von Slow Horses innerhalb eines Kalenderjahres aus – ein Novum bei dem Streamingdienst aus Cupertino.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die ersten drei Folgen sind ab sofort auf Apple TV+ verfügbar, danach geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Die Staffel umfasst insgesamt 10 Folgen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

