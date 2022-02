Home Deals Zum Wochenende: Prime Video bietet über 30 Filme zum Leihpreis von je 0,99€ an

Die vergangenen Tage waren wettertechnisch etwas wild, Sturmtief Ylenia trieb es ziemlich doll und ziemlich wild. Die Schäden an den Gleisen werden den Bahnverkehr noch einige Tage beeinträchtigen, doch es kündigt sich das nächste Sturmtief an. Rausgehen ist also nicht und da passt es hervorragend, dass Amazon via Prime Video wieder seine monatliche Leihaktion auflegt.

Knapp 35 Filme für je 0,99€ ausleihen

Von heute bis Sonntag lassen sich knapp 35 Filme zum Einzelpreis von je 0,99€ ausleihen. Dabei sind auch ziemlich aktuelle Filme, es handelt sich mitnichten um alte Schinken. Wir haben uns die Freiheit genommen, euch eine kleine Auswahl zu präsentieren:

Ice Road

Killers´s Bodgyguard 2

King´s of Hollywood

Codename: der Löwe

Sweethearts

Escape Room 2: No Way Home (Extended Cut)

Weißbier im Blut

Anmerkung

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 69,00€, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 7,99€ beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren

