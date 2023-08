Home Apple Zehn Milliarden Dollar Einlagen: Fast alle Apple Card-Kunden haben Tagesgeldkonto eröffnet

Das Sparkonto von Apple ist bei Privatkunden in den USA sehr beliebt. So gut wie alle Nutzer einer Apple Card sollen das Tagesgeldkonto eröffnet haben, teilte Apple nun mit. Goldman Sachs, die Partnerbank von Apple, ist dem Vernehmen nach weit weniger begeistert von der Partnerschaft.

Apples Tagesgeldkonto ist bei den amerikanischen Verbrauchern gut angekommen. Insgesamt seien bislang rund zehn Milliarden Dollar an Einlagen in dieses Finanzprodukt geflossen, teilte Apple heute mit. Das an die Apple Card gebundene Konto war im April an gen Start gegangen.

Apple bietet 4,15% Zinsen auf das Guthaben, über das jederzeit verfügt werden kann – theoretisch, denn praktisch sind zuletzt Probleme bei der Auszahlung aufgetreten, Apfelpage.de berichtete. Das hat die Kunden freilich nicht davon abgebracht, reichlich Konten zu eröffnen.

Fast alle Apple Card-Nutzer sind Kunden

Denn wie Apple weiter ausführt, sollen rund 97% der Kunden, die eine Apple Card nutzen, das Tagesgeldkonto eröffnet haben. Es wird bei Apples Partnerbank, die die Apple Card herausgibt, Goldman Sachs geführt, wo man dem Vernehmen nach alles andere als glücklich mit der Partnerschaft ist. Anlässlich dieser nun allerdings durchweg positiven Zahlen wollte oder konnte Goldman sich nicht gegensätzlich äußern, man sei zufrieden damit, Kunden die Möglichkeit zu bieten, ihr Finanzleben solide zu gestalten, ließ die Bank mitteilen.

Perspektivisch möchte Goldman aber weniger Kredite an Privatkunden ausreichen, wie das Handelsblatt unterstreicht, der gesamte Retailbereich stehe auf der Kippe, die Apple Card würde Goldman gern an American Express abgeben.

Branchenbeobachter führen eine schlechte Performance der Privatkundensparte auch auf die mangelnde Erfahrung der Banker mit Privatkundenkonsumverhalten zurück. Apple allerdings scheint derzeit nicht gewillt zu sein, die Partnerschaft so einfach zu beenden.

