YouTube-Jahresrückblick: Das waren die meistgesehenen Videos 2022

Auch 2022 haben Menschen wieder einmal viel Zeit auf YouTube verbracht und sich unzählige Videos angesehen. Welche Inhalte dabei besonders oft angesehen wurden, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wie immer am Jahresende lohnt es sich, Bilanz zu ziehen, so auch mit Blick auf die meistgesehenen YouTube-Videos. Aus diesem Grund hat YouTube kürzlich einen Bericht darüber veröffentlicht, welche Inhalte für Nutzerinnen und Nutzer besonders von Interesse waren und welche YouTuberinnen und YouTuber dabei die meisten Aufrufe verzeichnen konnten.

International auf Platz 3 landete dabei ein Video des amerikanischen YouTubers Dream, das viral ging, weil er in diesem seine Maske abnahm und seinen Abonnentinnen und Abonnenten erstmals sein Gesicht zeigte.

Auf Platz 2 hingegen befindet sich ein Video, das einen Fernsehmoment dokumentiert, über den in diesem Jahr des Öfteren öffentlich diskutiert wurde. Die Rede ist von der Ohrfeige, die Schauspieler Will Smith dem Comedian Chris Rock auf der diesjährigen Oscarverleihung verpasst hat. Bis heute ist das vom Guardian veröffentlichte Video, das den Vorfall unzensiert zeigt, 103 Millionen Mal aufgerufen worden.

Doch die größte Aufmerksamkeit erhielt dieses Jahr das Schicksal des YouTubers Technoblade, der mit nur 23 Jahren an Krebs verstarb. In seinem letzten Video mit dem Titel „so long nerds“ las sein Vater seine selbst verfasste Abschiedsbotschaft an seine Abonnentinnen und Abonnenten vor. Darin verriet er ihnen auch zum ersten Mal seinen echten Namen.

Hier eine Übersicht über die meistgesehenen YouTube-Videos 2022:

Technoblade – so long nerds Guardian News – Watch the uncensored moment Will Smith smacks Chris Rock on stage at the Oscars, drops F-bomb Dream – hi, I’m Dream. NFL – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show MrBeast – I Built Willy Wonka’s Chocolate Factory! Mark Rober – Pranks Destroy Scam Callers- GlitterBomb Payback Jaiden Animations – Being Not Straight Kane Pixels – The Backrooms (Found Footage) The Try Guys – what happened. First We Feast – Millie Bobby Brown Needs a Milkshake

Das waren die meistgesehenen Videos in Deutschland

Hierzulande stammt das Video, was am drittmeisten angesehen wurde, von YouTuber Julien Bam und trägt den Titel „Der letzte Song aus der Bohne (Akt 1). Dabei handelt es sich um ein aufwendig produziertes Video, in dem der Künstler in einer Geschichte Humor mit Musik kombiniert.

Den zweiten Platz belegt eine Aufzeichnung eines ursprünglich live gestreamten Box-Events namens „Universum Boxing Night #1“.

Das erfolgreichste YouTube-Video in Deutschland in diesem Jahr war jedoch das Video „Panama – Tödliches Paradies | Folge 2“, das Teil der Serie „7 vs. Wild“ ist, die von YouTuber Fritz Meinecke ins Leben gerufen wurde. Dabei müssen sieben Kandidatinnen und Kandidaten mit sieben zuvor ausgewählten Gegenständen sieben Tage lang in der Wildnis überleben.

Aber auch politische Themen waren in diesem Jahr von Interesse, vor allem in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Gleich zwei solcher Videos tauchen in den Top 10 auf: Einerseits ein Video des Nachrichtensenders Welt zu diesem Thema und andererseits eine Geschichtsstunde mit MrWissen2go, in der er die geschichtlichen Aspekte des Ukraine-Konflikts erklärt.

Zu den deutschen Top-Creators gehören neben Fritz Meinecke und Renzo auch Niklas Kolorz und Elias N97, die sich auf den Plätzen 2 und 3 befinden, sowie Leeroy will’s wissen!, der in diesem Jahr die meisten Aufrufe verbuchen konnte.

Hier ein Überblick über die diesjährigen Top 10 YouTube-Videos in Deutschland:

7 vs. Wild – Panama – Tödliches Paradies, Folge 2 LIVE: Universum Boxing Night Julien Bam – Der letzte SONG AUS DER BOHNE (Akt 1) NFL – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show ZDF Magazin Royale – Fynn Kliemann: SCHEISSE bauen (DIY) Coupleontour – Wie die letzten 10 Tage waren Renzo – GNTM Exposed: Missbrauch, Lügen und Minderjährige Welt Nachrichtensender – BLITZOFFENSIVE GEGEN DIE UKRAINE: Putins Panzer stehen kurz vor Kiew 7 vs. Wild – Ankunft: 24h vor Aussetzung MrWissen2go Geschichte – Der Ukraine-Konflikt: Die Geschichte dahinter

