Yale wertet sein Smart Lock Linus L2 auf

Der Markt an smarten Türschlössern wird langsam größer, was mehr Auswahl für Kunden bedeutet. Musste man sich früher zwischen Nuki und Danalock entscheiden, gibt es heute Modelle von teedee, Aqara, Netatmo und Yale. Letztgenannter Hersteller wurde hierzulande wegen seiner Kooperation mit Bosch Smart Home bekannt. Kommen wir nun zum aktuellen Modell des Herstellers, welches mit einem Update massiv aufgewertet wurde.

Update rollt Matter-Kompatibilität aus

Mit dem Linus L2 nahm der Hersteller einige entscheidende Verbesserungen vor: WLAN wurde direkt integriert, zudem wurde die Größe geschrumpft. Dennoch ist das Schloss leiser und gleichzeitig leistungsstärker geworden. Allerdings strich man die direkte Integration in HomeKit. Genau hier kommt das aktuelle Firmwareupdate ins Spiel. Damit wird endlich Matter nachgereicht.

„Matter ermöglicht es den Nutzern, mehr Geräte als je zuvor einfach und sicher mit ihrem Smart Home-System zu verbinden, und das Linus L2 ist da keine Ausnahme. Das Linus L2 funktioniert bereits mit den meisten gängigen Smart Home-Systemen, aber Matter ist der nächste Schritt in einem kontinuierlichen Prozess, der eine nahtlose Integration mit allen Smart Home-Systemen und Sprachassistenten ermöglicht und ein einheitliches Smart Home-Erlebnis ohne weiteres Zubehör bietet.“

Es werden wieder alle wichtigen Plattformen unterstützt

Das Firmwareupdate sollte automatisch angezeigt werden. Dazu geht Ihr in die App von Yale und stößt das Update an. Anschließend kann es in der Home-App wieder nativ integriert werden. Damit werden alle relevanten Plattformen wieder unterstützt. Neben HomeKit zählen dazu Amazon Alexa, Google Home und Samsungs SmartThings.

