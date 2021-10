Home Deals Xbox Series S bei Amazon im Angebot

Zugegeben, wir sind keine wirklichen Fans von Apple Arcade und setzten entweder klassisch auf den PC oder die Konsole zum Zocken. Und für Letzteres gibt es aktuell ein Angebot, welches einen Blick wert ist. Auf Amazon wird die Xbox Series S gerade mit knapp 12 % Rabatt angeboten.

Xbox One S mit 512 GB Speicher

Die Xbox One S ist eine der beiden Next-Gen-Konsolen von Microsoft, dabei aber etwas unterhalb der Series X angesiedelt. Die ist, wie die Playstation 5 aktuell nach wie vor nur sehr schwierig lieferbar, doch die Series S tut es selbst für gehobenere Ansprüche auch. Games sollen mit bis zu 120 Frames per Seconds sowie HDR ein neues Spielerlebnis sorgen. Dabei ist die Series S auch als Multimediazentrale zu gebrauchen: Die Apps von Netflix, Apple TV sowie Disney+ und Co stehen zum Streamen zur Verfügung. Die Konsole kostet regulär 299,99€ und lässt sich aktuell für 264,90€ erwerben.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

