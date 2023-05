Home Apple WWDC 2023: Hashflag ab jetzt live, Entwickler können sich für Aktivitäten anmelden

Die WWDC23 startet am kommenden Montag. Bereits jetzt könnt ihr den dazu passenden #WWDC23 auf Twitter eingeben. Apple hat nun eine dazugehörige Hashflag hinzugefügt. Außerdem können sich Entwickler ab heute für Aktivitäten anmelden.

Am Montag, dem 05. Juni startet die diesjährige Worldwide Developers Conference (WWDC). Traditionell wird für den ersten Tag eine große Eröffnungs-Keynote erwartet. Bei der WWDC steht die Software im Fokus, doch auch neue Hardware wird für dieses Jahr erwartet. Wir werden ab kommendem Montag für euch berichten.

Hashflag im Zeichen von AR?

Apple hat nun die passende Hashflag auf Twitter zu #WWDC23 aktiviert. Unter einer Hashflag versteht man das Symbol, das neben einem Hashtag angezeigt werden kann. Große Firmen wie Apple haben in der Vergangenheit mit Hashflags zusätzliche Aufmerksamkeit auf ihre Events lenken wollen. In diesem Jahr handelt es sich um ein Apple Logo, das farblich und in der Form an die Einladung zur diesjährigen WWDC erinnert. Damit unterstreicht Apple den Eindruck, es werde sich dieses Jahr alles um Augmented Reality (AR) und das lange erwartete Headset drehen.

Anmeldungen zu Aktivitäten laufen

Seit 2021 gibt es digitale Räume für Aktivitäten während der WWDC. Darüber können sich Entwickler mit Vertretern von Apple während des Events austauschen. Auch in diesem Jahr wird es diesen Austausch geben, auch wenn Apple ihn als „Activities“ bezeichnet.

Worauf freut ihr euch bei der diesjährigen WWDC am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

