WiZ bringt neue Leuchtmittel und erste Sicherheitskamera auf den Markt

Wer im Hinblick auf Beleuchtung in seinem Smart Home möglichst viele Anwendungsbereiche abdecken möchte, kommt an Philips Hue kaum vorbei. Doch Hue hat sich preislich immer weiter nach oben orientiert – zum Unmut vieler Kunden. Doch mit WiZ gibt es aus dem gleichen Haus eine günstigere Alternative. Der Hersteller hat nun ein paar Neuheiten im Programm.

Neue Leuchtmittel von WiZ

Unter anderem gibt es nun neue Lightstripes, eine smarte Lichterkette für den Innen- und Außenbereich sowie eine neue Funktion zum Synchronisieren von Musik. Der WiZ Lightstrip und der Neon Flex Strip bieten nun eine größere Auswahl an Längen und Farbmodi. Der WiZ Lightstrip ist in Längen von vier bis 30 Metern erhältlich und kann an verschiedene Räume angepasst werden. Der Neon Flex Strip, der Farbverläufe darstellen kann, wird in Längen von fünf und zehn Metern angeboten. Außerdem gibt es einen neuen Smart Plug und einen neuen Dial-Schalter

Erste Überwachungskamera

Nach der Überwachungskamera für den Innenbereich gibt es nun auch ein Modell für den Außenbereich. Sie nimmt sowohl Bewegungen als auch Geräusche wahr und schickt entsprechende Benachrichtigungen an die Wiz-V2-App. Über die App könnten Nutzerinnen und Nutzer zudem das Geschehen vor der Tür oder im Garten live mitverfolgen.

Preise und Verfügbarkeit

Preislich liegen die Produkte von WiZ deutlich unter denen von Philips Hue. Anbei einmal eine Auflistung:

WiZ Full Color Lightstrip 15m

UVP: 39,99 Euro

UVP: 39,99 Euro WiZ Full Color Lightstrip 30m

UVP: 49,99 Euro

UVP: 49,99 Euro WiZ Multicolor Gradient Lightstrip 5m

UVP: 29,99 Euro

UVP: 29,99 Euro WiZ Multicolor Gradient Lightstrip 10m

UVP: 47,99 Euro

UVP: 47,99 Euro WiZ Multicolor Gradient Lightstrip 20m

UVP: 72,99 Euro

UVP: 72,99 Euro WiZ Full Color Lightstrip 4m

UVP: 24,99 Euro

UVP: 24,99 Euro WiZ Full Color Lightstrip 5m

UVP: 27,99 Euro

UVP: 27,99 Euro WiZ Full Color Lightstrip 10m

UVP: 29,99 Euro

UVP: 29,99 Euro WiZ Neon Flex Strip 5m

UVP: 84,99 Euro

UVP: 84,99 Euro WiZ Neon Flex Strip 10m

UVP: 169,99 Euro

UVP: 169,99 Euro WiZ Lichterkette

UVP: 99,99 Euro

Neue App

Die WiZ V2-App wurde optimiert und man hat zwei Neuerungen hinzugefügt. Zum einen erhält die App ein vollkommen neues Interface, mit denen man noch schneller individuelle Anpassungen vornehmen kann. Zum anderen gibt es jetzt einen neuen Color Picker, der die Spektren für Lichtfarben und Weitöne künftig auf einer Seite darstellen kann.

