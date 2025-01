Home Deals WISO Steuer 2025: Zum Start als Angebot für knapp 25 Euro

WISO Steuer 2025: Zum Start als Angebot für knapp 25 Euro

Die erste Woche im neuen Jahr ist fast vorüber und so langsam holt uns der Alltag wieder ein. Versicherungen wurden bereits abgebucht und auch der Urlaub dürfte vorbei sein. Kurzum, Pflicht statt Kür. Und zu den Pflichten zählt natürlich auch die Steuererklärung und hier gibt es nun die Software WISO Steuer in der neuen Version und zum Angebotspreis.

WISO Steuer 2025 ist da

Speziell für den Mac hat sich die Software WISO Steuer aus dem Hause Buhl als das Programm schlechthin herauskristallisiert. Das liegt neben dem smarten Assistenten und dem verständlichen Aufbau auch daran, dass man die Daten aus dem Vorjahr mit einem Klick übernehmen kann. Man fügt nur noch die Zahlen des vergangenen Steuerjahres ein, lässt die Plausibilitätsprüfung durchlaufen und Abfahrt. Damit ist die Steuererklärung in der Regel in einer guten halben Stunde erledigt. Aktuell gibt es ein Angebot, statt 46 Euro werden so nur knapp 25 Euro fällig:

